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15 июля, 21:30

В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN

Смартфон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Смартфон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Комитет Государственной думы, занимающийся вопросами государственного строительства и законодательства, одобрил новые поправки, которые вводят административную ответственность за преднамеренный поиск экстремистских материалов в Сети. Эти изменения, инициированные правительством, предполагают добавление в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 13.53.

Согласно предложенным поправкам, гражданам может грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей за осознанный поиск и доступ к материалам, которые включены в федеральный список экстремистских. Важно отметить, что ответственность распространяется и на использование VPN-сервисов и других технологий, позволяющих обходить ограничения доступа.

Данные законодательные изменения были одобрены ко второму чтению в рамках законопроекта, касающегося штрафов за правонарушения в области транспортно-экспедиционной деятельности. Текст поправок уже доступен в электронной базе данных Госдумы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. В тексте закона уточняется, что за соблюдение новых правил будут отвечать как те, кто заказывает рекламу, так и те, кто её распространяет.

Артём Гапоненко
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