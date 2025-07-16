В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN

Комитет Государственной думы, занимающийся вопросами государственного строительства и законодательства, одобрил новые поправки, которые вводят административную ответственность за преднамеренный поиск экстремистских материалов в Сети. Эти изменения, инициированные правительством, предполагают добавление в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 13.53.

Согласно предложенным поправкам, гражданам может грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей за осознанный поиск и доступ к материалам, которые включены в федеральный список экстремистских. Важно отметить, что ответственность распространяется и на использование VPN-сервисов и других технологий, позволяющих обходить ограничения доступа.

Данные законодательные изменения были одобрены ко второму чтению в рамках законопроекта, касающегося штрафов за правонарушения в области транспортно-экспедиционной деятельности. Текст поправок уже доступен в электронной базе данных Госдумы.