В России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций

Под ограничения попадут, в частности, такие соцсети, как Instagram** и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta* и уже заблокированные в России. В тексте закона уточняется, что за соблюдение новых правил будут отвечать как те, кто заказывает рекламу, так и те, кто её распространяет. Нарушителям грозят санкции по статье 14.3 КоАП: обычным гражданам — штраф до 2,5 тыс. рублей, ответственным сотрудникам — до 20 тыс. рублей, а компаниям — до полумиллиона рублей.