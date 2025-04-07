В России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций
Путин подписал закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций
В России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov
Глава государства Владимир Путин утвердил закон, запрещающий размещать рекламу на платформах, связанных с экстремистскими или нежелательными организациями, о чём сообщается на портале правовой информации.
Под ограничения попадут, в частности, такие соцсети, как Instagram** и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta* и уже заблокированные в России. В тексте закона уточняется, что за соблюдение новых правил будут отвечать как те, кто заказывает рекламу, так и те, кто её распространяет. Нарушителям грозят санкции по статье 14.3 КоАП: обычным гражданам — штраф до 2,5 тыс. рублей, ответственным сотрудникам — до 20 тыс. рублей, а компаниям — до полумиллиона рублей.
Новые правила начнут работать не сразу — их введение отложили до 1 сентября 2025 года.
Также в России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске. Росфинмониторинг разработал законопроект, который обязывает таких лиц пользоваться специальными банковскими счетами и получать разрешение на операции, касающиеся поддержания жизнедеятельности.
*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.
* *Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.