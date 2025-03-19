Александр Невзоров* и его жена внесены в список экстремистов как объединение
Александр Невзоров* и его жена Лидия Невзорова**. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / lydianevzorova
Журналист Александр Невзоров* и его жена Лидия** внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение. Эта информация следует из базы данных ведомства.
«Объединение, членами которого являются Невзоров* Александр Глебович, 03.08.1958 <...>, уроженец города Ленинграда, Невзорова** Лидия Алексеевна, 29.03.1973 <...>, уроженка города Ленинграда», — говорится в перечне.
Напомним, в июле прошлого года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Также в доход государства было обращено имущество супругов — три земельных участка, здание на участке, дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы». В ноябре Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на решение нижестоящей инстанции.
В апреле 2022 года Невзорова* внесли в список СМИ-иноагентов, а в феврале 2023-го Басманный районный суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы заочно по делу о распространении фейков об Армии России. По некоторой информации, журналист переехал в Израиль. В то же время у него есть вид на жительство в Италии. В мае 2024 года Невзорова* переобъявили в розыск в связи с возбуждением против него нового уголовного дела, связанного с неисполнением обязанностей иноагента.
* Включён в список СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.
** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.