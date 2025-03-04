Жена Александра Невзорова* поплатится из-за его поста

Петербургский суд выписал штраф в размере 30 тысяч рублей жене журналиста Александра Невзорова* Лидии**, которая перепостила к себе одну из его публикаций, не указав на его иноагентский статус. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Лидию Невзорову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей», — сказано в публикации.

В протоколе Минюста сказано, что Лидия Невзорова** опубликовала в соцсетях пост своего мужа без плашки иноагента. Ей прислали предупреждение в письменном виде, но она его проигнорировала. В итоге она признана виновной в «Невыполнении в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства».