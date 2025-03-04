Жена Александра Невзорова* поплатится из-за его поста
Жену Невзорова* оштрафовали на 30 тыс. за репост его записи без плашки иноагента
Невзоров* с женой Лидией**. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lydianevzorova
Петербургский суд выписал штраф в размере 30 тысяч рублей жене журналиста Александра Невзорова* Лидии**, которая перепостила к себе одну из его публикаций, не указав на его иноагентский статус. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Лидию Невзорову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей», — сказано в публикации.
В протоколе Минюста сказано, что Лидия Невзорова** опубликовала в соцсетях пост своего мужа без плашки иноагента. Ей прислали предупреждение в письменном виде, но она его проигнорировала. В итоге она признана виновной в «Невыполнении в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства».
Напомним, что в 2024 году союз Александра Невзорова* и его жены Лидии** признали экстремистским объединением, из-за чего их деятельность в России была запрещена. Сам журналист получил статус иноагента в апреле 2022 года, а в 2023 году его заочно приговорили к восьми годам тюрьмы.
* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.
** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.