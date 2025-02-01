Стало известно, что сейчас происходит с пентхаусом Невзорова* на берегу Финского залива

Земельный участок и дом журналиста-иноагента Александра Невзорова* в посёлке Лисий Нос до сих пор остаются под арестом. Из-за этого Росимущество не может оформить на пентхаус право собственности, сообщает kp.ru со ссылкой на Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

«Право Российской Федерации на имущество, изъятое по решению суда, не зарегистрировано ввиду наличия наложенных судом обеспечительных мер», — рассказали в ведомстве.

После того как будут проведены оценочные мероприятия, будет решено, что будет с имуществом иноагента. Предварительно, дом может стоить до 200 миллионов рублей. Кстати, за пентхаусом продолжают ухаживать. По словам местных жителей, в доме иногда появляются рабочие, которые убирают листья и подрезают кусты. После побега Невзорова* из России, на его улице люди на столбах начали вывешивать российские флаги.

Напомним, что ранее суд передал в доход государства дом и участок Невзорова* в Петербурге. Он также признал недействительной сделку купли-продажи пентхауса, который ранее принадлежал супруге журналиста Лидии**, а затем был продан её матери Наталии Колесниковой. Знаменитый дворец оценивали в 45,5 миллиона рублей. Он представляет собой двухэтажную квартиру площадью 177 квадратных метров.