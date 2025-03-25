Для одной категории россиян усложнят переводы на карту

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25 марта, 08:37

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РБК: В России ужесточат финансовые операции для экстремистов в розыске

В России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске. Как пишет РБК, Росфинмониторинг разработал законопроект, который обязывает таких лиц пользоваться специальными банковскими счетами и получать разрешение на операции, касающиеся поддержания жизнедеятельности.

В ведомстве пояснили, что нововведение позволит лучше контролировать расход средств, а также исключит риск их получения по доверенностям, например, в тех случаях, когда лица из списка находятся в розыске. Проект закона предусматривает проведение финансовых операций для физлиц из списка экстремистов, а также тех, кто находится в розыске, только для обеспечения жизненных нужд и потребностей их семей. Лимит операций составляет десять тысяч рублей на одного члена семьи в месяц.

Цель изменений в законодательство, предлагаемых Росфинмониторингом, предотвратить использование социальных выплат для финансирования терроризма. В пояснительной записке к проекту уточняется, что по данным на октябрь прошлого года в розыске находилось 4,9 тысячи человек из списка террористов и экстремистов.

Адвокат Дмитрий Горбунов пояснил, что новая мера затронет всех лиц из перечня Росфинмониторинга, в том числе тех, кто подозревается в преступлениях. Советник коллегии адвокатов Алёна Гришкова отмечает, что предложение, в первую очередь, направлено на тех, кто находится в розыске, а их родственники живут в РФ и могут получить доступ к средствам по доверенности.

Александр Невзоров* и его жена внесены в список экстремистов как объединение
Александр Невзоров* и его жена внесены в список экстремистов как объединение

Ранее сообщалось, что более 170 организаций добавили в список запрещённых в России. Кроме того, Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Никита Никонов
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