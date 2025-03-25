Для одной категории россиян усложнят переводы на карту

В России ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске. Как пишет РБК, Росфинмониторинг разработал законопроект, который обязывает таких лиц пользоваться специальными банковскими счетами и получать разрешение на операции, касающиеся поддержания жизнедеятельности.

В ведомстве пояснили, что нововведение позволит лучше контролировать расход средств, а также исключит риск их получения по доверенностям, например, в тех случаях, когда лица из списка находятся в розыске. Проект закона предусматривает проведение финансовых операций для физлиц из списка экстремистов, а также тех, кто находится в розыске, только для обеспечения жизненных нужд и потребностей их семей. Лимит операций составляет десять тысяч рублей на одного члена семьи в месяц.

Цель изменений в законодательство, предлагаемых Росфинмониторингом, предотвратить использование социальных выплат для финансирования терроризма. В пояснительной записке к проекту уточняется, что по данным на октябрь прошлого года в розыске находилось 4,9 тысячи человек из списка террористов и экстремистов.