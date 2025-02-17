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Регион
17 февраля, 14:05

Более 170 организаций добавили в список запрещённых в России

Росфинмониторинг внёс 174 организации в список террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внёс 174 организации в перечень запрещённых на территории России. Речь идёт о террористических и экстремистских организациях, уточняют в пресс-службе ведомства.

В перечень были внесены организации националистического толка, в том числе Лига свободных наций*, Конфедерация кавказского союза*, Движение за независимость Республики Саха*, Движение вольный Выборг*, Сибирский батальон*, Фонд новая Тыва*, а также Движение свободная Кубань*.

Список нежелательных НПО пополнился организациями из Канады, Франции, Германии и Чехии
Список нежелательных НПО пополнился организациями из Канады, Франции, Германии и Чехии

Ранее Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ. Было внесено Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine** («Реестр ущерба, нанесённого агрессией РФ против Украины»*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в России. На сайте организации размещаются материалы, оспаривающие принадлежность Крыма и некоторых других регионов к РФ.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.

** Деятельность организации признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Алена Пенчугина
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