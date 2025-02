Более 170 организаций добавили в список запрещённых в России

Ранее Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ. Было внесено Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine** («Реестр ущерба, нанесённого агрессией РФ против Украины»*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в России. На сайте организации размещаются материалы, оспаривающие принадлежность Крыма и некоторых других регионов к РФ.