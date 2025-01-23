Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией
Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал террористической организацией украинский «Правый сектор»*. Об этом объявили в зале суда по завершению заседании судейской коллегии.
«Суд постановил признать украинскую организацию «Правый сектор»* террористической», — цитирует вердикт ТАСС.
Напомним, в конце минувшего декабря стало известно о том, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры признать террористическими ряд украинских организаций, включая «Правый сектор»*. Также сообщалось, что суд примет решение о признании террористическими организациями «Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора»* и «Правой молодёжи».
*Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.
Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina