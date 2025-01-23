Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал террористической организацией украинский «Правый сектор»*. Об этом объявили в зале суда по завершению заседании судейской коллегии.

«Суд постановил признать украинскую организацию «Правый сектор»* террористической», — цитирует вердикт ТАСС.

Напомним, в конце минувшего декабря стало известно о том, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры признать террористическими ряд украинских организаций, включая «Правый сектор»*. Также сообщалось, что суд примет решение о признании террористическими организациями «Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора»* и «Правой молодёжи».