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23 января, 13:02

Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал террористической организацией украинский «Правый сектор»*. Об этом объявили в зале суда по завершению заседании судейской коллегии.

«Суд постановил признать украинскую организацию «Правый сектор»* террористической»,цитирует вердикт ТАСС.

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Напомним, в конце минувшего декабря стало известно о том, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры признать террористическими ряд украинских организаций, включая «Правый сектор»*. Также сообщалось, что суд примет решение о признании террористическими организациями «Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора»* и «Правой молодёжи».

*Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Юрий Лысенко
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