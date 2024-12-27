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27 декабря, 09:55

ВС РФ рассмотрит иск о признании «Правого сектора» террористической организацией

Верховный суд России 23 января рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о признании террористическими нескольких украинских организаций, в том числе военизированного объединения «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*. Об этом говорится в извещении Министерства юстиции РФ.

«Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации <...> назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года», — указано в сообщении.

Также суд рассмотрит дело о признании террористическими организаций «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»* и «Правая молодёжь».

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Ранее Верховный суд признал «Форум свободных государств постРоссии»** террористическим. В ведомстве уточнили, что руководители организации, скрывшиеся за границей, являлись лидерами национал-сепаратистских движений. Своей главной задачей они считают разделение России на разрозненные государства под контролем недружественных стран.

* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

** Признана террористической организацией в России

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Никита Никонов
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