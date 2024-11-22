Верховный суд признал «Форум свободных государств постРоссии»* террористическим

«Форум свободных государств постРоссии»*, а также 172 его структурных подразделения признаны террористическими организациями в РФ. Решение вынес Верховный суд России, сообщает Генеральная прокуратура.

«Верховный суд Российской Федерации по иску Генерального прокурора Российской Федерации признал террористической международную организацию «Форум свободных государств постРоссии»*, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что руководители организации, скрывшиеся за границей, являлись лидерами национал-сепаратистских движений. Своей главной задачей они считают разделение России на разрозненные государства под контролем недружественных стран. При этом для её выполнения форум призывал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, а также организовывать теракты и диверсии.

Среди организаторов форума, который существует с 2022 года, — политики ЕС, США, Японии, а также разделяющие взгляды Запада Юго-Восточные страны Азии. Кроме того, организации оказывает поддержку американское сообщество Jamestown Foundation Hudson Institute**, признанное нежелательным в РФ. Также форум получает поддержку от медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио свобода**», базирующейся в Чехии и известной реализацией ряда антироссийских проектов.

Членами организации являются Януш Бугайски, автор книги «Несостоявшееся государство: путеводитель по расколу России», а также бывший советник ЦРУ по СССР и РФ Пол Гоббл. В руководящий совет форума также входит экс директор ЦРУ Роберт Джеймс Вулси-младший.

«Сам тезис о так называемой «деколонизации» России – очевидная фальсификация истории. Он выдаёт мышление уроженцев тех западных стран, у которых «в анамнезе» реальные преступления колониализма... История нашей страны не имеет с этим ничего общего. На протяжении столетий основным содержанием «собирания земель» являлось не покорение заморских территорий, а вовлечение присоединяемых народов в общероссийское политическое пространство», — пояснил в беседе с РИА «Новости» директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА, кандидат юридических наук Владимир Никишин.