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22 ноября, 14:37

Минюст признал иноагентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*

Олег Шеин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Олег Шеин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он участвовал в мероприятиях на площадках, предоставляемых другими иностранными агентами, а также распространял информацию иноагентов.

«О. В. Шеин* участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента», — говорится в сообщении.

Также Шеин* распространял неправдивую информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ. Он был депутатом Госдумы III-VII созывов.

Вместе с Шеином* реестр пополнил бывший член партии «Яблоко» Вадим Ваганов*. По информации Минюста России, он участвовал в проекте, включённом в реестр иностранных агентов. Также Ваганов* распространял информацию иноагентов и ложные данные об избирательной системе в России.

Ранее актёру Анатолию Белому (Вайсману)* отказали в снятии статуса иноагента в Мосгорсуде. Он покинул территорию России после начала спецоперации на Украине. Артист выступил против СВО, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. При этом он исключил возвращение в Россию из Израиля.

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* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Полина Никифорова
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