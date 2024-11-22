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22 ноября, 06:45

Мосгорсуд снова отказал актеру Белому* в снятии статуса иноагента

Анатолий Белый. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Анатолий Белый. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Актёру Анатолию Белому (Вайсману)* отказано в снятии статуса иноагента. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участников процесса.

«Вайсману* отказано в удовлетворении жалобы», — сообщил источник.

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Напомним, Белый* покинул Россию после начала спецоперации. Он выступил против СВО, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. Ранее Белый* исключил возвращение в Россию из Израиля. При этом в Европе отменили «уникальный» спектакль с ним из-за низкого спроса. В конце ноября стало известно, что артист переписал на жену огромную квартиру в центре Москвы, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания. В декабре прошлого года был признан иноагентом.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Николай Рюмин
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