Мосгорсуд снова отказал актеру Белому* в снятии статуса иноагента
Анатолий Белый. Обложка © ТАСС / Геодакян Артем
Актёру Анатолию Белому (Вайсману)* отказано в снятии статуса иноагента. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участников процесса.
«Вайсману* отказано в удовлетворении жалобы», — сообщил источник.
Напомним, Белый* покинул Россию после начала спецоперации. Он выступил против СВО, уволившись из Московского художественного театра имени Чехова. Ранее Белый* исключил возвращение в Россию из Израиля. При этом в Европе отменили «уникальный» спектакль с ним из-за низкого спроса. В конце ноября стало известно, что артист переписал на жену огромную квартиру в центре Москвы, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания. В декабре прошлого года был признан иноагентом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.