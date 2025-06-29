«Всё может измениться»: В Госдуме высказались о судьбе Youtube в России

Российские власти не намерены блокировать видеохостинг YouTube. Об этом рассказал на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram* – это экстремистское сообщество. Конечно, всё может измениться, наши партнёры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в своё время «приземлиться», открыв полномочное представительство», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Депутат напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что страна предоставила иностранным цифровым платформам широкие возможности для развития. При этом он выразил сожаление, что некоторые из этих платформ, в частности Booking.com, прекратили работу в России под влиянием политических, экономических и, возможно, предвзятых мотивов. Это, по мнению парламентария, лишило россиян удобного инструмента для бронирования поездок.

Однако порой YouTube и Instagram* открываются и работают у российских пользователей даже без VPN. Ранее это прокомментировали в Роскомнадзоре, отметив, что на данный момент у ведомства нет оснований для снятия ограничений.