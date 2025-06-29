«Всё может измениться»: В Госдуме высказались о судьбе Youtube в России
Депутат Боярский: Российские власти не намерены блокировать видеохостинг YouTube
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Российские власти не намерены блокировать видеохостинг YouTube. Об этом рассказал на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram* – это экстремистское сообщество. Конечно, всё может измениться, наши партнёры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в своё время «приземлиться», открыв полномочное представительство», — сказал он в интервью РИА «Новости».
Депутат напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что страна предоставила иностранным цифровым платформам широкие возможности для развития. При этом он выразил сожаление, что некоторые из этих платформ, в частности Booking.com, прекратили работу в России под влиянием политических, экономических и, возможно, предвзятых мотивов. Это, по мнению парламентария, лишило россиян удобного инструмента для бронирования поездок.
Однако порой YouTube и Instagram* открываются и работают у российских пользователей даже без VPN. Ранее это прокомментировали в Роскомнадзоре, отметив, что на данный момент у ведомства нет оснований для снятия ограничений.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.