В РКН прокомментировали сообщения о работе Instagram* и YouTube без VPN

Основания для отмены ограничений работы платформы Instagram* и видеохостинга YouTube в России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН)

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что у некоторых пользователей Instagram* и YouTube начали работать без VPN.

Отметим, что сообщения о возобновлении нормальной работы YouTube в России появляются не в первый раз. Однако позиция российских властей на этот счёт известна: как заявлял руководитель Минцифры Максут Шадаев, сервис перестанут замедлять только после того, как он выполнит все требования, выставленные к нему Роскомнадзором.