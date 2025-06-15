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15 июня, 17:54

В РКН прокомментировали сообщения о работе Instagram* и YouTube без VPN

РКН заявил об отсутствии оснований для разблокировки Instagram* и YouTube

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandraPopova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandraPopova

Основания для отмены ограничений работы платформы Instagram* и видеохостинга YouTube в России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН)

«Оснований для снятия ограничений нет», — сказали в ведомстве.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что у некоторых пользователей Instagram* и YouTube начали работать без VPN.

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Отметим, что сообщения о возобновлении нормальной работы YouTube в России появляются не в первый раз. Однако позиция российских властей на этот счёт известна: как заявлял руководитель Минцифры Максут Шадаев, сервис перестанут замедлять только после того, как он выполнит все требования, выставленные к нему Роскомнадзором.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Юрий Лысенко
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