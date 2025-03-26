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Регион
26 марта, 16:33

Глава Минцифры назвал главное условие для «размедления» YouTube в России

Шадаев: Решение по YouTube будет принято после урегулирования всех вопросов с РКН

Решение о возможном «размедлении» YouTube в России будет принято после того, как видеосервис, принадлежащий Google, выполнит все требования, выдвинутые Роскомнадзором. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он подчеркнул, что у ведомства есть конкретные претензии к YouTube, которые должны быть устранены.

«Это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут шаги разблокировки отечественного контента, тогда вопрос будет ставиться и обсуждаться», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Шадаев отметил, что в первую очередь важно, чтобы российские авторы могли свободно публиковать свои работы, без цензуры или ограничений.

Россиянам запретят размещать рекламу в Instagram*, Facebook* и YouTube
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Ранее в соцсетях появилось сообщение, что видеохостинг YouTube якобы начал работать в России без VPN. Информацию опровергли после проверки в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общественного пользования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Наталья Демьянова
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