Глава Минцифры назвал главное условие для «размедления» YouTube в России
Шадаев: Решение по YouTube будет принято после урегулирования всех вопросов с РКН
Решение о возможном «размедлении» YouTube в России будет принято после того, как видеосервис, принадлежащий Google, выполнит все требования, выдвинутые Роскомнадзором. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он подчеркнул, что у ведомства есть конкретные претензии к YouTube, которые должны быть устранены.
«Это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут шаги разблокировки отечественного контента, тогда вопрос будет ставиться и обсуждаться», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Шадаев отметил, что в первую очередь важно, чтобы российские авторы могли свободно публиковать свои работы, без цензуры или ограничений.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что видеохостинг YouTube якобы начал работать в России без VPN. Информацию опровергли после проверки в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общественного пользования.
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