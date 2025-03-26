Глава Минцифры назвал главное условие для «размедления» YouTube в России

Решение о возможном «размедлении» YouTube в России будет принято после того, как видеосервис, принадлежащий Google, выполнит все требования, выдвинутые Роскомнадзором. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он подчеркнул, что у ведомства есть конкретные претензии к YouTube, которые должны быть устранены.

«Это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут шаги разблокировки отечественного контента, тогда вопрос будет ставиться и обсуждаться», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Шадаев отметил, что в первую очередь важно, чтобы российские авторы могли свободно публиковать свои работы, без цензуры или ограничений.

