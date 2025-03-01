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1 марта, 10:41

РКН отреагировал на сообщения о разблокировке YouTube в России

РКН: YouTube по-прежнему недоступен для российских пользователей

Видеохостинг YouTube остаётся недоступен для использования в России, заявили в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общественного пользования (ЦМУ ССОП). Проверка пошла после информации из соцсетей о том, что сервис начал работать без использования VPN.

«ЦМУ проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен»,цитирует ЦМУ РИА «Новости».

Напомним, что проблемы с просмотром видео на YouTube начались ранее. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Google и YouTube сами стали причиной своих трудностей в РФ, отказываясь от соблюдения наших законов и откровенно манипулируя в интернете в пользу Запада. Популярность теперь набирают отечественные платформы. Так, россияне всё реже обращаются к американскому YouTube. Во время новогодних каникул зарубежный видеохостинг уступил сервису «VK видео» по числу просмотров.

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Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Полина Никифорова
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