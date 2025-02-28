R.I.P. Skype исчезнет в мае 2025 года

Сервис для видеоконференций и мессенджер Skype перестанет работать в мае этого года. Информация об этом содержится в программном коде последней версии приложения, которую готовят к выпуску, передаёт портал XDA.

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams <...> [Многие пользователи] уже перешли на Teams бесплатно», — написано в коде.

Впервые Skype был запущен в августе 2003 года. Компанию Skype Technologies основали швед Николас Зеннстрем и датчанин Янус Фриис. В создании сервиса участвовали программисты из Эстонии. В 2019 году уже закрылся бизнес-проект, основанный на базе Skype.