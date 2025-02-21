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Регион
21 февраля, 13:33

Россиян научили бороться с крадущим деньги вирусом SpyNote

IT-эксперт Мясоедов призвал использовать антивирусы для борьбы с SpyNote

Для борьбы с распространяющимся в России вирусом SpyNote, который может самостоятельно открывать приложения банков и красть деньги со счетов, необходимо использовать антивирусы. Об этом заявил IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, чаще всего вредоносная программа распространяется через популярные мессенджеры под видом официальной рассылки.

И хоть SpyNote прицельно не отличается от аналогичных вирусов, действует он всё же по особой логике. Программу очень сложно закрыть, оно до последнего будет пытаться работать в фоновом режиме, предупредил собеседник 360.ru. Однако антивирус может помочь обнаружить угрозу.

«В том-то их и уникальность, что они незаметны. Вы не видите, что у вас орудует вирус. Самый хороший метод защиты — это антивирус. А вот человек на глаз его увидеть не сможет», — объяснил специалист.

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Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила россиян о крадущем деньги вирусе. Она подчеркнула, что около 50% хищений средств со счетов совершается с помощью вредоносных программ по типу SpyNote.

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freepik

Борис Эльфанд
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