Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 12:07

«Потрошитель счетов»: Набиуллина предупредила россиян о крадущем деньги вирусе

Набиуллина: Около 50% хищений средств со счетов совершается с помощью вирусов

Около 40-50% всех хищений за последние шесть месяцев совершается с помощью вирусов по типу SpyNote с функцией удалённого доступа к мобильному телефону. Об этом заявила глава Центробанка РФ (ЦБ) Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остаётся повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество. Очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года, начал распространяться вирус с функцией удалённого доступа к телефону», — указала глава регулятора.

Набиуллина объяснила, что вирус маскируется под разные безобидные программы. С его помощью мошенники определённое время наблюдают за телефоном и затем удалённо открывают приложения банков и «потрошат счета без остатка». По информации ЦБ, почти половина случаев хищений происходит подобным образом на протяжении полугода.

Киберпреступники массово обманывают владельцев Android «‎приглашением на свадьбу»
Киберпреступники массово обманывают владельцев Android «‎приглашением на свадьбу»

А ранее Life.ru писал, что в мессенджере WhatsApp обнаружили опасный шпионский вирус. По данным МВД РФ, вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через заражённые PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar