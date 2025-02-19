«Потрошитель счетов»: Набиуллина предупредила россиян о крадущем деньги вирусе
Набиуллина: Около 50% хищений средств со счетов совершается с помощью вирусов
Около 40-50% всех хищений за последние шесть месяцев совершается с помощью вирусов по типу SpyNote с функцией удалённого доступа к мобильному телефону. Об этом заявила глава Центробанка РФ (ЦБ) Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остаётся повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество. Очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года, начал распространяться вирус с функцией удалённого доступа к телефону», — указала глава регулятора.
Набиуллина объяснила, что вирус маскируется под разные безобидные программы. С его помощью мошенники определённое время наблюдают за телефоном и затем удалённо открывают приложения банков и «потрошат счета без остатка». По информации ЦБ, почти половина случаев хищений происходит подобным образом на протяжении полугода.
А ранее Life.ru писал, что в мессенджере WhatsApp обнаружили опасный шпионский вирус. По данным МВД РФ, вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через заражённые PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты.
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