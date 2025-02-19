«Потрошитель счетов»: Набиуллина предупредила россиян о крадущем деньги вирусе

Около 40-50% всех хищений за последние шесть месяцев совершается с помощью вирусов по типу SpyNote с функцией удалённого доступа к мобильному телефону. Об этом заявила глава Центробанка РФ (ЦБ) Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остаётся повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество. Очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года, начал распространяться вирус с функцией удалённого доступа к телефону», — указала глава регулятора.

Набиуллина объяснила, что вирус маскируется под разные безобидные программы. С его помощью мошенники определённое время наблюдают за телефоном и затем удалённо открывают приложения банков и «потрошат счета без остатка». По информации ЦБ, почти половина случаев хищений происходит подобным образом на протяжении полугода.