Киберпреступники массово обманывают владельцев Android «приглашением на свадьбу»
Kaspersky: Аферисты рассылают троян под видом приглашения на свадьбу
Киберпреступники рассылают новый вирус Tria, выдавая его за приглашение на свадьбу в мессенджерах на Android. Вредоносная программа крадёт конфиденциальные данные из СМС, электронно почты и популярных приложений для общения. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Потенциальная жертва увидит сообщение, в котором попросят установить APK-файл, чтобы посмотреть приглашение. Но на деле это вредоносная программа, которая затронула уже многих владельцев телефонов Android в Азии.
Пользователи говорят, что вирус просит предоставить номер телефона и разрешение, которое выдаст доступ к конфиденциальной информации и функциям устройства. Так, мошенникам станут доступны журналы вызовов, уведомления, пароли и коды безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, ФСБ и МВД РФ разработать дополнительные меры для блокировки звонков от украинских мошенников. Выполнить задание главы государства необходимо до 1 июля 2025 года.
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