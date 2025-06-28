«Технологическая смерть»: В ГД назвали условия для возвращения YouTube в РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА «Новости» выразил мнение, что YouTube в России переживает технологический упадок. По его словам, чтобы вернуть платформе прежнюю актуальность, Google необходимо выплатить штрафы, возобновить официальную работу в стране и провести масштабное обновление своей CDN-инфраструктуры.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — отметил Горелкин.

Депутат подчеркнул, что объём трафика YouTube снизился примерно на треть и продолжает сокращаться. Такое замедление, по его мнению, создало благоприятные условия для развития российских видеохостингов.

Горелкин выразил надежду, что отечественные платформы смогут не только укрепиться на внутреннем рынке, но и составить конкуренцию американскому гиганту, выйдя за рамки локального сегмента.

Таким образом, снижение активности YouTube открывает новые возможности для национальных сервисов, а возврат Google с технологическим апгрейдом мог бы оживить видеосервис в России.

Однако порой YouTube и Instagram* открываются и работают у российских пользователей даже без VPN. Ранее это прокомментировали в Роскомнадзоре, отметив, что на данный момент у ведомства нет оснований для снятия ограничений.