Американский блогер Саша Йост, автор YouTube-канала Sasha Meets Russia, утверждает, что её канал неоднократно блокировался из-за контента, представляющего Россию в свете, отличном от общепринятого на Западе. Йост, имеющая русские корни, последние три года проживает на территории РФ.

«Я показываю иностранцам Россию, нашу историю, нашу культуру, традиции, как здесь на самом деле. Потому что так, как я жила всю жизнь на Западе, этого, к сожалению, не показывают. Меня из-за этого уже четыре раза блокировали. Но я продолжаю делать своё дело, показывать правду», — приводит РИА «Новости» слова Саши.

Йост считает своим долгом сохранять память о решающей роли Советского Союза в победе над фашизмом, поскольку её предки участвовали в Великой Отечественной войне. Она также раскритиковала недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что именно Штаты внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. Девушка убеждена, что ключевую роль сыграл СССР, и считает необходимым доносить эту правду до людей.

Она также поделилась своим опытом обучения в американской школе, где, по её словам, роль России во Второй мировой войне либо замалчивалась, либо искажалась. Йост утверждает, что её попытки рассказать правду об этом историческом периоде вызывали негативную реакцию у учителей.