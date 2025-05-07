«Он такой человек»: Захарова удивилась словам Трампа о роли США во Второй мировой войне

Глава Белого дома Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, всё гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что в настоящее время США пребывают в глубочайшем кризисе. По её словам, речь идёт не только об экономике и политике, но и даже нравственности. Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что американский народ не знает собственной истории. По словам дипломата, граждане США «хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую».