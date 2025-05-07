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Регион
7 мая, 07:33

«Он такой человек»: Захарова удивилась словам Трампа о роли США во Второй мировой войне

Захарова заявила, что Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне

Мария Захарова и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Joshua Sukoff

Мария Захарова и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Joshua Sukoff

Глава Белого дома Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, всё гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что в настоящее время США пребывают в глубочайшем кризисе. По её словам, речь идёт не только об экономике и политике, но и даже нравственности. Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что американский народ не знает собственной истории. По словам дипломата, граждане США «хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую».

Трамп: Америка больше остальных сделала для победы во Второй мировой войне
Трамп: Америка больше остальных сделала для победы во Второй мировой войне

Напомним, ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что победу во Второй мировой войне миру обеспечили США. По словам республиканца, Вашингтон никогда не ставил это себе в заслугу, но это делают все остальные.

Дарья Нарыкова
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