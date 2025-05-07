«Он такой человек»: Захарова удивилась словам Трампа о роли США во Второй мировой войне
Захарова заявила, что Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне
Мария Захарова и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Joshua Sukoff
Глава Белого дома Дональд Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, всё гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что в настоящее время США пребывают в глубочайшем кризисе. По её словам, речь идёт не только об экономике и политике, но и даже нравственности. Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что американский народ не знает собственной истории. По словам дипломата, граждане США «хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую».
Напомним, ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что победу во Второй мировой войне миру обеспечили США. По словам республиканца, Вашингтон никогда не ставил это себе в заслугу, но это делают все остальные.