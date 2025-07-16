Россиянам позволят сохранить право на законное использование VPN

Россияне смогут продолжать использовать VPN для законных целей, но если кто-то будет использовать эти сервисы для преступлений, это уже будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Об этом рассказал Антон Горелкин, первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что граждане могут использовать VPN для любых законных дел. Однако за его рекламу, которая была запрещена весной прошлого года, будут введены штрафы. Он также добавил, что запрета на использование VPN для честных профессиональных или личных нужд не будет, и никаких санкций за такое использование не предусмотрено.