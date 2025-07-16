Россиянам позволят сохранить право на законное использование VPN
Горелкин: Россияне смогут использовать VPN для законных целей без ограничений
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Россияне смогут продолжать использовать VPN для законных целей, но если кто-то будет использовать эти сервисы для преступлений, это уже будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Об этом рассказал Антон Горелкин, первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что граждане могут использовать VPN для любых законных дел. Однако за его рекламу, которая была запрещена весной прошлого года, будут введены штрафы. Он также добавил, что запрета на использование VPN для честных профессиональных или личных нужд не будет, и никаких санкций за такое использование не предусмотрено.
«Граждане смогут использовать VPN для любых законных целей. Однако, если кто-то применит эти сервисы для совершения преступления, это будет считаться отягчающим обстоятельством», — отметил Горелкин.