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Регион
16 июля, 17:41

Россиянам позволят сохранить право на законное использование VPN

Горелкин: Россияне смогут использовать VPN для законных целей без ограничений

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Россияне смогут продолжать использовать VPN для законных целей, но если кто-то будет использовать эти сервисы для преступлений, это уже будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Об этом рассказал Антон Горелкин, первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что граждане могут использовать VPN для любых законных дел. Однако за его рекламу, которая была запрещена весной прошлого года, будут введены штрафы. Он также добавил, что запрета на использование VPN для честных профессиональных или личных нужд не будет, и никаких санкций за такое использование не предусмотрено.

«Граждане смогут использовать VPN для любых законных целей. Однако, если кто-то применит эти сервисы для совершения преступления, это будет считаться отягчающим обстоятельством», отметил Горелкин.

В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN
В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» не поддержала идею штрафов за поиск экстремистского контента в интернете и рекламу VPN. Екатерина Мизулина из Лиги безопасного интернета тоже заявила, что принятие такого закона помешает передавать данные об экстремистских группах в МВД.

Анастасия Никонорова
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