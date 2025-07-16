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16 июля, 09:52

Мизулина запросила «пояснительную бригаду» из-за инициативы о новых штрафах

Мизулина раскритиковала законопроект о штрафе за поиск запрещённых материалов

Обложка © Иван Высочинский/ТАСС

Обложка © Иван Высочинский/ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила, что в случае принятия нового закона организация больше не сможет передавать в МВД информацию об экстремистских сообществах. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По её словам, под запрет попадёт передача данных о таких группах, как:

– сообщества сторонников расового превосходства, публикующие видео убийств мигрантов и лиц других национальностей;
– колумбайн-группы* с призывами к терактам в школах, в том числе с территории Украины;
– сообщества, пропагандирующие нацизм и Гитлера;
– АУЕ-группы*;
– площадки, разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь;
– сообщества с ЛГБТ-пропагандой*;
– группы с призывами к насилию над участниками СВО и публикацией видео с убийствами российских солдат;
– радикальные религиозные объединения, планирующие теракты в России;
– сообщества, вербующие для диверсий на объектах инфраструктуры.

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«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — подчеркнула Мизулина.

Она также указала, что под угрозой окажется не только деятельность Лиги, но и работа самих сотрудников МВД, занимающихся мониторингом, а также граждан, которые решат сообщить о подобных сообществах.

«А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов, например, о группах колумбайн*, также рискует получить штраф», — добавила она.

Кроме того, по словам Мизулиной, даже депутаты Госдумы не смогут реагировать на обращения граждан с жалобами на экстремистский контент: «Ведь они нарушат закон, открыв ссылку из обращения».

«В общем, нужна пояснительная бригада», — резюмировала глава Лиги.

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Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её уже поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству. В Кодекс об административных правонарушениях предложено добавить статью 13.53: штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете. Каким образом будет определяться сам факт поиска или просмотра контента — пока неясно: механизмов реализации и чётких разъяснений законопроект не содержит.

* Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Марина Фещенко
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