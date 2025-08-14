Минпросвещения РФ составило варианты расписания уроков с 1 по 11 класс

Минпросвещения России предложило варианты расписаний уроков для учеников с первого по 11 класс. Эти модели помогут оптимизировать учебную нагрузку на школьников, сообщили в ведомстве.

«Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ», — говорится в сообщении.

Младшие классы получат пять вариантов расписаний. Ученики 5–9-х классов смогут выбирать из шести вариантов. Для 10-11-х классов предложили 19 моделей. Все варианты учитывают пятидневную и шестидневную учебную неделю.