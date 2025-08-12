В российских школах могут ввести платное обучение для детей мигрантов

В Госдуму внесён законопроект, который вводит плату за обучение в школах для иностранцев и ограничивает число бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Об этом следует из пояснительной записки.

«Принятие законопроекта позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены, в том числе, на дополнительные выплаты учителям, а также создать более комфортную образовательную среду для всех участников образовательного процесса», — говорится в документе.

Как отмечают авторы законопроекта, к 2025 году российские школы столкнулись с дефицитом более 900 тысяч мест, что связано с ростом числа детей мигрантов. Парламентарии также указывают на то, что недостаточный уровень владения русским языком у детей мигрантов замедляет образовательный процесс для всех учащихся.