«Уменьшить нагрузку»: В Госдуме оценили идею отменить домашние задания в школах
Депутат Смолин не одобрил полное исключение домашних заданий для школьников
Нагрузку на детей в школах стоит снизить, однако полностью избавить их от удовольствия выполнять домашнее задание нельзя. Об этом «Москве 24» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Вопрос о возможности отмены домашних заданий можно обсудить. Во-первых, дети перегружены, причём и уроками, и домашними заданиями. Во-вторых, эту нагрузку необходимо снижать», – считает депутат.
Смолин убеждён, что полностью отменять домашние задания неправильно, ведь они развивают у детей навыки самостоятельной работы, которые крайне важны. Кроме того, домашние упражнения дополняют школьные уроки — например, заучивание стихов классиков невозможно уместить в рамки урока.
Он также отметил, что чрезмерные нагрузки вредят не только здоровью учеников, но и качеству их образования. Современные программы часто нарушают принцип Льва Выготского: если обучение слишком лёгкое — развитие замедляется, если же слишком сложное — дети перестают справляться даже с тем, что могли бы освоить при разумном подходе.
«Если мы уменьшим общую нагрузку детей, но будем добиваться того, чтобы они имели более прочные знания, то это, на мой взгляд, будет правильно», – заключил парламентарий.
Ранее в Госдуме заявили, что домашнее задание для школьников пора отменять, поскольку все они давно научились пользоваться нейросетями. По словам депутатов, такая работа не имеет никакого образовательного смысла. Сейчас ГД работает над изменением самого подхода к домашним заданиям.