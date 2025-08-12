«Уменьшить нагрузку»: В Госдуме оценили идею отменить домашние задания в школах

Нагрузку на детей в школах стоит снизить, однако полностью избавить их от удовольствия выполнять домашнее задание нельзя. Об этом «Москве 24» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Вопрос о возможности отмены домашних заданий можно обсудить. Во-первых, дети перегружены, причём и уроками, и домашними заданиями. Во-вторых, эту нагрузку необходимо снижать», – считает депутат.

Смолин убеждён, что полностью отменять домашние задания неправильно, ведь они развивают у детей навыки самостоятельной работы, которые крайне важны. Кроме того, домашние упражнения дополняют школьные уроки — например, заучивание стихов классиков невозможно уместить в рамки урока.

Он также отметил, что чрезмерные нагрузки вредят не только здоровью учеников, но и качеству их образования. Современные программы часто нарушают принцип Льва Выготского: если обучение слишком лёгкое — развитие замедляется, если же слишком сложное — дети перестают справляться даже с тем, что могли бы освоить при разумном подходе.