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19 июня, 13:23

«Абсолютная бессмыслица»: Даванков призвал отменить домашнее задание для школьников

Даванков: Домашняя работа, выполненная ИИ, не имеет ценности, лучше её не задавать

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал на ПМЭФ-2025, что лично контролирует домашнюю работу сына, используя ChatGPT. Он убеждён, что домашние задания превратились в бессмысленную рутину, отнимающую время у детей и родителей. В связи с этим парламентарий предложил отказаться от этой практики.

Владислав Даванков о домашнем задании на ПМЭФ-2025. Видео © Telegram / SHOT

«Это абсолютная бессмыслица. Я через ChatGpt проверяю домашние задания сына, которые он сделал в DeepSeеk. В текущем виде домашние задания давно пора отменять», — заявил Даванков.

Российским школьникам станут меньше задавать на дом
Российским школьникам станут меньше задавать на дом

В кулуарах форума обсуждали не только школьные тетрадки. Сессия объединила представителей власти, бизнеса и НКО, чтобы понять, как технологии могут менять жизнь — в образовании, здравоохранении и благотворительности. Как отметил модератор Антон Долгов, важно выстраивать простые и понятные маршруты помощи, «чтобы человек чувствовал доверие, а не потерянность в мире технологий».

Милена Скрипальщикова
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