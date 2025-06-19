«Абсолютная бессмыслица»: Даванков призвал отменить домашнее задание для школьников
Даванков: Домашняя работа, выполненная ИИ, не имеет ценности, лучше её не задавать
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал на ПМЭФ-2025, что лично контролирует домашнюю работу сына, используя ChatGPT. Он убеждён, что домашние задания превратились в бессмысленную рутину, отнимающую время у детей и родителей. В связи с этим парламентарий предложил отказаться от этой практики.
Владислав Даванков о домашнем задании на ПМЭФ-2025. Видео © Telegram / SHOT
«Это абсолютная бессмыслица. Я через ChatGpt проверяю домашние задания сына, которые он сделал в DeepSeеk. В текущем виде домашние задания давно пора отменять», — заявил Даванков.
В кулуарах форума обсуждали не только школьные тетрадки. Сессия объединила представителей власти, бизнеса и НКО, чтобы понять, как технологии могут менять жизнь — в образовании, здравоохранении и благотворительности. Как отметил модератор Антон Долгов, важно выстраивать простые и понятные маршруты помощи, «чтобы человек чувствовал доверие, а не потерянность в мире технологий».