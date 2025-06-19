«Абсолютная бессмыслица»: Даванков призвал отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал на ПМЭФ-2025, что лично контролирует домашнюю работу сына, используя ChatGPT. Он убеждён, что домашние задания превратились в бессмысленную рутину, отнимающую время у детей и родителей. В связи с этим парламентарий предложил отказаться от этой практики.

Владислав Даванков о домашнем задании на ПМЭФ-2025. Видео © Telegram / SHOT

«Это абсолютная бессмыслица. Я через ChatGpt проверяю домашние задания сына, которые он сделал в DeepSeеk. В текущем виде домашние задания давно пора отменять», — заявил Даванков.