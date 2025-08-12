В Госдуме хотят изменить подход к домашнему заданию школьников

В Госдумы готовятся предложения по снижению избыточной нагрузки на школьников и изменению подходов к выполнению домашних заданий с учётом современных технологий. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, её необходимо снижать. Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — написал он.

В частности, обеспокоенность вызывает формализм в выполнении домашних заданий — ученики всё чаще пользуются искусственным интеллектом и различными программами. Вместе с тем Володин подчеркнул, что домашние задания необходимо сохранить, так как они важны для закрепления знаний и развития творческого мышления.