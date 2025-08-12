В Госдуме хотят изменить подход к домашнему заданию школьников
В Госдумы готовятся предложения по снижению избыточной нагрузки на школьников и изменению подходов к выполнению домашних заданий с учётом современных технологий. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, её необходимо снижать. Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — написал он.
В частности, обеспокоенность вызывает формализм в выполнении домашних заданий — ученики всё чаще пользуются искусственным интеллектом и различными программами. Вместе с тем Володин подчеркнул, что домашние задания необходимо сохранить, так как они важны для закрепления знаний и развития творческого мышления.
Ранее стало известно об установлении предельного количества учебных часов для младших школьников с 1 сентября 2025 года. Так, для учеников первого класса нагрузка составит от 20 до 21 часа в неделю, а для второго, третьего и четвёртого классов — от 23 до 26 часов. Точное количество часов будет зависеть от выбранного варианта федерального учебного плана.