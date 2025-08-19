«Многие учителя против»: В ГД рассказали Life.ru, какие ещё изменения ожидаются в школьной программе

В России в текущем году появятся дополнительные изменения в школьной программе, помимо отсутствия обществознания в 5–7-х классах. Например, вместо таких уроков будут проводить историю, а к 2026 году в стране и вовсе появится новый предмет, посвящённый основам российской культуры. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Говоря об отмене предмета «Обществознание» в 6–8 классах, я знаю, что многие мои коллеги-учителя против, а мне как доктору философских наук и обществоведу кажется, что предмет малопродуктивен. Олег Смолин Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию

«Он был выстроен по концентрическому принципу. И, например, в восьмом классе изучали социальную стратификацию общества, а потом снова в десятом или в одиннадцатом. Не уверен, что ребята в восьмом классе понимают столь сложные общественные процессы», — заявил депутат.