«Многие учителя против»: В ГД рассказали Life.ru, какие ещё изменения ожидаются в школьной программе
Депутат Смолин: К 2026 году появится предмет, посвящённый основам культуры РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
В России в текущем году появятся дополнительные изменения в школьной программе, помимо отсутствия обществознания в 5–7-х классах. Например, вместо таких уроков будут проводить историю, а к 2026 году в стране и вовсе появится новый предмет, посвящённый основам российской культуры. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Говоря об отмене предмета «Обществознание» в 6–8 классах, я знаю, что многие мои коллеги-учителя против, а мне как доктору философских наук и обществоведу кажется, что предмет малопродуктивен.
«Он был выстроен по концентрическому принципу. И, например, в восьмом классе изучали социальную стратификацию общества, а потом снова в десятом или в одиннадцатом. Не уверен, что ребята в восьмом классе понимают столь сложные общественные процессы», — заявил депутат.
При этом других изменений в школьной программе пока не планируется, но сейчас существует тенденция разделять учебную и воспитательную работу. В школах вводят специальные уроки, нацеленные на воспитание, — такие как основы российской культуры. Однако воспитание, включая патриотическое, должно быть неотъемлемой частью всего образовательного процесса, а не ограничиваться отдельными, «самостоятельными» уроками, добавил Смолин.
Ранее Министерство просвещения определило максимально допустимую учебную нагрузку для учеников 1–9 классов общеобразовательных школ. Кроме того, с 1 сентября в российских школах будет уменьшено количество контрольных работ и введены новые учебные курсы. Также из программы 5–7 классов исключат предмет «Обществознание».