«‎Волнует педагогов и учащихся»: У отмены важного предмета в школах появились противники

Решение об отмене уроков обществознания для учащихся 5–7 классов поспешное и необоснованное, считает заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. Он объяснил в беседе с Life.ru, что подобные изменения требуют тестирования и широкого общественного обсуждения.

«Требуется тестовый период для того, чтобы принять решение такого масштаба, такого калибра. Хотя бы год надо проучиться без этого предмета, замены на другие дисциплины, какие там они хотят вести, замерить, обсудить эти результаты и потом уже сделать вывод, переходить к их следующему этапу, то есть внедрению. Вообще, и два года требовалось бы на подобное потому, что здесь надо смотреть в динамике, а какая у нас динамика только по одному году», — высказался учитель.

Педагог выразил недоумение в связи с радикальной отменой предмета, который десятилетиями внедрялся в учебную программу 5–7 классов и предоставлял ученикам основы ключевых социальных дисциплин. Он отметил, что обществознание включает в себя элементы экономики, политологии, правоведения, культурологии и психологии, формируя у школьников ориентацию в современном социуме.

«Очень долго этот предмет (обществознание. — Прим. Life.ru) внедрялся, укоренялся. Теперь же мы его обвиняем. Многие выбирали его как предмет для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. И он представлял действительно важный ресурс потому, что в рамках предмета этого рассматривались начала разных дисциплин: экономики, политологии, правоведения, культурологии, психологии и так далее. Теперь это уже не нужно. Хотя для ориентации человека в социальной сфере, для ориентации человека в социуме всё это очень востребовано», — сказал историк.

Собеседник Life.ru также обратил внимание на отсутствие участия ученических и родительских советов в принятии решения, что, по его мнению, свидетельствует о торжестве директивного подхода. Он подчеркнул, что профессиональное преподавание предмета позволяло достигать значительных результатов в интеллектуальном, гражданском и нравственном развитии учащихся.