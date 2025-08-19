Контрольные, ЕГЭ и новый предмет: Стало известно, что изменится в школах с 1 сентября
Львова-Белова: В школах сократят количество контрольных и введут новый предмет
С 1 сентября в российских школах сократят количество контрольных работ и введут новые учебные курсы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Согласно новым правилам, контрольные и проверочные работы будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. В пилотном режиме в некоторых школах появится оценка за поведение, а ученики 5–7-х классов вместо обществознания начнут изучать курс «История нашего края».
Львова-Белова также отметила, что родители получат право находиться в пунктах проведения ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением комфортных условий для выпускников. Ещё одним изменением станет обновлённый порядок оказания медицинской помощи в школах. В образовательных учреждениях введут должность специализированной медсестры, а медпункты оснастят по современным стандартам.
