Стало известно, сколько российских детей сядут за парты в 2025 году

В России свыше 18 миллионов детей 1 сентября начнут новый учебный год. В 28 регионах откроются 43 новые школы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы», — сказал он.

При подготовке к началу учебного года особое внимание уделяется вопросам безопасности школьников. Масштабная организация учебного процесса охватывает 40 тысяч образовательных учреждений по всей стране, где планируется встреча миллионов учеников и педагогов.