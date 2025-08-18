Встреча Путина и Трампа
Регион
18 августа, 13:23

Стало известно, сколько российских детей сядут за парты в 2025 году

Чернышенко: В России 18 миллионов детей 1 сентября сядут за школьные парты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

В России свыше 18 миллионов детей 1 сентября начнут новый учебный год. В 28 регионах откроются 43 новые школы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы», — сказал он.

При подготовке к началу учебного года особое внимание уделяется вопросам безопасности школьников. Масштабная организация учебного процесса охватывает 40 тысяч образовательных учреждений по всей стране, где планируется встреча миллионов учеников и педагогов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число детей-мигрантов, принятых в школы Центральной России, сократилось почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Результаты летнего тестирования таких детей оказались низкими: в Калужской области успешно справились с тестом 39,5% школьников, в Воронежской — 50%, а в Туле — 48,4%. При этом количество принятых детей-мигрантов в этих регионах значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

