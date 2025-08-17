Врач остеопат рассказал, как выбрать портфель ребёнку в школу
Прежде, чем отправить ребёнка в первый в класс, родителям стоит тщательно подойти к выбору рюкзака. Ведь именно он станет его постоянным спутником и будет оказывать влияние на осанку и общее самочувствие ребёнка. Как правильно выбрать портфель, «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, невролог Сергей Евдокимов
По его словам, важнейшим параметром являются регулируемые лямки — они позволяют подогнать ранец под индивидуальные особенности ребёнка, обеспечивая комфорт и правильное распределение нагрузки.
Кроме того, спинка рюкзака должна надёжно поддерживать позвоночник. Оптимальный вариант — конструкции, похожие на горные модели, которые не только облегчают переноску, но и помогают сохранить правильную осанку в течение учебного дня.
Безопасность на дороге — еще один важный аспект. Евдокимов советует выбирать рюкзаки со светоотражающими вставками, чтобы ребёнок был заметен водителям в тёмное время суток.
«Чтобы не испортилось здоровье, ранец с его наполнением не должен превышать по весу 20–30 процентов от веса самого ребёнка», — советует Евдокимов.
