17 августа, 08:11

Врач остеопат рассказал, как выбрать портфель ребёнку в школу

Врач Евдокимов: У школьного портфеля должны быть регулируемые лямки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Прежде, чем отправить ребёнка в первый в класс, родителям стоит тщательно подойти к выбору рюкзака. Ведь именно он станет его постоянным спутником и будет оказывать влияние на осанку и общее самочувствие ребёнка. Как правильно выбрать портфель, «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, невролог Сергей Евдокимов

По его словам, важнейшим параметром являются регулируемые лямки — они позволяют подогнать ранец под индивидуальные особенности ребёнка, обеспечивая комфорт и правильное распределение нагрузки.

Кроме того, спинка рюкзака должна надёжно поддерживать позвоночник. Оптимальный вариант — конструкции, похожие на горные модели, которые не только облегчают переноску, но и помогают сохранить правильную осанку в течение учебного дня.

Безопасность на дороге — еще один важный аспект. Евдокимов советует выбирать рюкзаки со светоотражающими вставками, чтобы ребёнок был заметен водителям в тёмное время суток.

«Чтобы не испортилось здоровье, ранец с его наполнением не должен превышать по весу 20–30 процентов от веса самого ребёнка», — советует Евдокимов.

Ранее Life.ru рассказал о семи вещах, которые не следует покупать ребёнку в школу, если не хотите испортить ему весь учебный год. К примеру, рюкзак-трансформер с миллионом разных кармашков и отделений станет для школьника целой головоломкой.

