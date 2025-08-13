7 вещей, которые нельзя покупать ребёнку к школе, если не хотите испортить ему весь учебный год

Сборы к школе превращают родителей в настоящих шопоголиков — мы скупаем всё подряд, лишь бы чадо было экипировано по последнему слову техники. Но некоторые покупки способны серьёзно навредить ребёнку и превратить учебный год в сплошную головную боль. Мы разобрались, какие школьные принадлежности стоит обходить стороной, даже если они кажутся практичными или модными.

Рюкзак на колёсиках — мечта лентяя и кошмар учителя

Школьные принадлежности, которые могут навредить ребёнку. Фото © «Шедеврум»

Казалось бы, гениальное изобретение — ребёнку не нужно таскать тяжести, а спина остаётся здоровой. На деле же такой рюкзак превращается в орудие массового поражения для всех окружающих. Школьные коридоры не предназначены для езды такого рюкзака на колёсиках — дети спотыкаются об него, получают синяки и травмы. Лестницы становятся непреодолимым препятствием, а в классе этот монстр занимает половину прохода между партами. Учителя в один голос просят родителей забыть об этой затее. К тому же ребёнок быстро понимает, что можно покататься на рюкзаке самому, превращая школу в каток. Дети начинают воспринимать такого владельца как выскочку или странного, что точно не добавит популярности в классе.

Дорогие гаджеты — приманка для воров и зависти

Новенький айфон, планшет последней модели или умные часы с десятком функций кажутся отличным подарком к началу учебного года. Но дорогая техника в школе — это прямой путь к проблемам. Во-первых, она привлекает внимание не только одноклассников, но и старшеклассников, которые могут отобрать гаджет. Во-вторых, ребёнок становится объектом зависти и может столкнуться с травлей из-за «понтов». В-третьих, дорогая вещь отвлекает от учёбы — вместо того чтобы слушать учителя, школьник играет, фотографируется или сидит в соцсетях. А если гаджет сломается или потеряется, слёзы и истерики обеспечены. Лучше выбрать простой, но надёжный телефон для связи с родителями.

Ранец-трансформер с миллионом отделений — организационный хаос

7 вещей, которые не стоит покупать к началу учебного года. Фото © «Шедеврум»

Современные производители придумывают рюкзаки с невероятным количеством карманов, отделений и секретных ходов. Родители покупают их, думая, что так ребёнок научится организованности. На практике получается наоборот — школьник теряется в этом лабиринте и не может найти нужную вещь. Тетрадь по математике оказывается в кармане для бутербродов, ручка — в отделении для спортивной формы, а дневник вообще исчезает в недрах рюкзака. Ребёнок тратит половину урока на поиски нужной вещи, нервничает и отстаёт от программы. Простой рюкзак с двумя-тремя отделениями гораздо практичнее — в нём легко ориентироваться, и вещи не теряются в бесконечных карманах.

Яркие ароматические канцтовары — химическая атака на здоровье

Цветные ручки с запахом клубники, ластики в виде пирожных с ароматом ванили, фломастеры, пахнущие фруктами, — всё это выглядит мило и привлекательно. Но ароматизированные школьные принадлежности могут спровоцировать аллергические реакции не только у вашего ребёнка, но и у одноклассников. В классе, где тридцать детей достают душистые ручки одновременно, воздух превращается в химический коктейль. У детей начинается головная боль, слезятся глаза, появляется кашель. Учителя вынуждены проветривать класс посреди урока или вообще запрещать такие принадлежности. К тому же яркие ароматные вещи отвлекают от учёбы — дети нюхают ластики вместо того, чтобы решать примеры, и пытаются пробовать их на вкус.

Одежда с агрессивными надписями и изображениями — билет к директору

Опасные школьные покупки: чего избегать родителям. Фото © «Шедеврум»

Футболки с черепами, толстовки с нецензурными надписями на английском или кроссовки с изображением оружия кажутся крутыми в магазине. Но в школе такие одежда и обувь станут источником постоянных конфликтов. Учителя будут делать замечания, вызывать родителей и требовать переодеться. Одноклассники могут испугаться или начать дразнить. Даже если ребёнку нравится готический стиль или рок-музыка, школа — не место для самовыражения через агрессивную символику. Лучше выбрать нейтральную одежду для учёбы, а любимые футболки оставить для прогулок с друзьями. Школьный дресс-код существует не для того, чтобы ограничить свободу, а чтобы создать рабочую атмосферу и избежать конфликтов.

Огромная коробка с сотней фломастеров — путь к хвастовству и конфликтам

Набор из ста фломастеров в красивой коробке выглядит впечатляюще и кажется хорошим вложением в творческое развитие ребёнка. Но в школе такое богатство превращается в проблему. Во-первых, огромная коробка не помещается в рюкзак и на парту, создавая неудобства. Во-вторых, одноклассники начинают просить фломастеры — и ребёнок не может отказать всем желающим. В итоге половина набора теряется или ломается в чужих руках. В-третьих, учитель тратит время урока на то, чтобы дети не отвлекались на разглядывание всех оттенков фиолетового. Простой набор из двенадцати базовых цветов гораздо практичнее — его удобно носить, сложно потерять, и ребёнок не становится объектом повышенного внимания.

Модная обувь без задников и на скользкой подошве — травмоопасная красота

Как не испортить ребёнку школьный год неправильными покупками. Фото © «Шедеврум»

Красивые балетки, кроссовки без шнурков или туфли на небольшом каблуке кажутся стильным дополнением к школьному образу. Но обувь, которая плохо фиксируется на ноге или имеет скользкую подошву, становится источником травм. Дети бегают по коридорам, поднимаются по лестницам, играют на переменах — и неудобная обувь может подвести в самый неподходящий момент. Подвёрнутая нога, упавший в коридоре ребёнок или потерянная туфля на уроке физкультуры — всех этих неприятностей легко избежать, выбрав правильную обувь. Школьная обувь должна быть удобной, с нескользящей подошвой и хорошо фиксироваться на ноге. Красота важна, но безопасность важнее.