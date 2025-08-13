Не старьё, а актуалочка! 10 вещей наших бабушек, которые снова в моде, — а они у вас есть?
Мода циклична, и то, что когда-то казалось пережитком прошлого, сегодня вновь становится предметом желания. Бабушкины вещи возвращаются в наш быт не только из-за ностальгии, но и благодаря своей душевности, качеству и неподвластному времени стилю.
Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
В мире стремительно меняющихся трендов, где новые коллекции появляются едва ли не каждый месяц, всё отчётливее прослеживается парадоксальная тенденция: возвращение к истокам. Мода, словно гигантское колесо обозрения, совершив полный круг, вновь поднимает на пик популярности то, что ещё вчера казалось безнадёжно устаревшим. И речь идёт не о ремейках известных брендов, а о подлинных вещах из прошлого, бережно хранимых в бабушкиных сундуках.
Эти предметы, пропитанные духом времени и семейной историей, сегодня становятся не просто модными акцентами, а настоящими объектами желания. Они возвращаются в нашу жизнь не как дань мимолетной ностальгии, а как свидетельство непреходящей ценности качества, уникальности и того особого шарма, который невозможно воссоздать искусственно. Бабушкины платья, кружевные скатерти, винтажная бижутерия и даже старинная мебель — всё это обретает новую жизнь, вплетаясь в современные интерьеры и гардеробы, добавляя им уют, индивидуальность и глубину. Антиквар Регина Ван Влит поделилась с Life.ru подборкой вещей из бабушкиного дома, которые снова на пике моды, — быть может, и у вас где-то на чердаке или в серванте прячется настоящая жемчужина?
1. Кружевные скатерти и салфетки
Фото © «Шедеврум»
Ручное кружево снова в тренде — как в интерьерах, так и в сервировке. Эти изделия придают столу особую теплоту, создавая атмосферу неспешных воскресных обедов. «Сегодня их используют как элемент декора: на комодах, под вазами, а иногда даже — в рамах, как текстильные арт-объекты», — говорит эксперт.
2. Хрусталь
Да, тот самый, который раньше «пиликал» в серванте. Вазы, графины, фужеры и даже салатницы из хрусталя снова украшают столы. Современные хозяйки учатся миксовать его с минимализмом и скандинавскими акцентами — получается нарядно и неожиданно актуально.
3. Эмалированная посуда
Чайники, миски и ковши с цветочками возвращаются как декоративные и функциональные элементы. Как рассказывает эксперт, особенно ценится европейская эмаль 1950–1970-х годов: яркая, износостойкая и невероятно уютная.
4. Шкафы-витрины и серванты
Фото © «Шедеврум»
Раньше они стояли в каждой советской квартире, сегодня — звёзды Pinterest и остальных соцсетей. Их шлифуют, красят в пастельные оттенки, заменяют фурнитуру, и вот — у вас идеальное место для демонстрации винтажной посуды, книг или коллекции подсвечников.
5. Вышитые подушки и покрывала
Ручная вышивка — не просто память, а элемент slow living. Такие текстили добавляют уюта в интерьер, особенно если сочетаются с современным нейтральным фоном.
6. Чайные пары с цветочками
«Раньше такие чашечки берегли «на праздник», теперь они выходят из шкафа каждый день», — делится с нами антиквар, эксперт по историческому декору, основательница проекта Gina Decor. Люди всё чаще пьют чай «как в детстве у бабушки» — из тонкого фарфора с позолотой, за неспешной беседой. Настоящий ретроритуал.
7. Напольные торшеры с бахромой
Казалось бы — давно устарели. Но сейчас дизайнеры снова используют их в ретроинтерьерах и квартирах в стиле ар-деко или «бабушкиного шика». Особенно красиво смотрятся модели с гнутой ножкой и бархатным абажуром.
8. Махровые халаты и ночные рубашки
Как рассказывает эксперт, этот тренд стал неожиданным! Вдохновлённые эстетикой 70-х, модные дома начали выпускать мягкие махровые халаты и пижамы в духе тех, что мы помним по детским фотографиям. Винтажные версии особенно ценятся — они мягкие, натуральные и идеально сшиты.
9. Кухонные весы и кофемолки
«Старые механические весы и ручные кофемолки снова появляются на кухнях — не только как ретродекор, но и по назначению. Никакой пластик не заменит приятного скрипа металла и запаха свежемолотого кофе из настоящего дерева», — говорит эксперт.
10. Зеркала в деревянных рамах
Фото © «Шедеврум»
Бабушкины трюмо и зеркала с фацетом в резных рамах стали настоящими объектами охоты среди ценителей винтажа. Их вешают в прихожие, спальни и даже в ванные — ведь ручная работа и патина дерева создают неповторимую атмосферу.
Возвращение бабушкиных вещей — не просто мода, это способ сказать «да» устойчивому потреблению, уюту и истории. Каждая такая вещь хранит тепло рук, которые ею пользовались, и воспоминания, которые она пробуждает. А ранее Life.ru рассказывал, какие вещи с бабушкиного чердака можно продать от 100 тысяч рублей! Скорее проверьте антресоли, вдруг там притаился настоящий клад.
