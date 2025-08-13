Часть культурного кода: Как «Черкизон» навсегда остался во вкусах и привычках россиян

В своё время Черкизовский рынок представлял собой «город в городе». На 49 гектарах земли в Измайлове продавали бытовую технику, посуду, электронику, обувь, одежду... Последнюю, кстати, зачастую отшивали прямо там же, в подвалах-светшопах. А о том, что творилось на «Черкизоне» в 90-е, вспоминать просто страшно. Посетители прятали деньги в трусы и лифчики, чтобы не стать жертвой кражи, а на территории рынка процветали работорговля и проституция. Брать с собой детей на Черкизовский рынок москвичи просто боялись.

Рынок закрыли в 2009 году, владелец Тельман Исмаилов легко от такого актива отказался, оставив себе другие «ветки» группы компаний «АСТ». В 2010 году на телевидении вышел сериал «Черкизона. Одноразовые люди». Казалось бы, спустя 15 лет о рынке можно было забыть. Но «Черкизон» навсегда остался в нашем культурном коде. И сейчас расскажем, в каких именно современных обычаях россиян это можно отследить.

Привычка к «левому» товару и «серым» схемам

«Черкизон» научил нас тому, что всё можно подделать и всё можно продать. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

История Черкизовского рынка весьма занимательна. Годами рядом с НИИ электроники «Дельта» существовал пустырь. В 1990-е территорию выкупили группа «АСТ» Тельмана Исмаилова и ещё несколько компаний. С этих пор начинается история «Черкизона» как торгового хаба для «челночников». Так называли людей, которые возили с места на место товары, в основном одежду, в больших клетчатых сумках. В самые тяжёлые годы они спасали экономику страны. «Челночники» были заинтересованы в том, чтобы купить товар как можно дешевле, а продать как можно дороже. Впрочем, как и любой бизнес.

Именно с «Черкизона» россияне привыкли к «левачеству», то есть «левому» товару. Ваше поло Lacoste будет не таким качественным, как оригинальная модель за 150 долларов, но купить «крокодила» за пятьсот рублей и щеголять в нём по району — это приятно. На таких простых движениях продавцы с Черкизовского делали миллионы, а обычные россияне учились толерантности к «серому» ввозу товаров, уклонению от уплаты налогов, схемам обхода госограничений, «обналу»... Эта толерантность до сих пор с нами. Мы берём «серые» телефоны (те, что не прошли лицензионную сертификацию Таможенного союза). Покупаем на маркетплейсах очевидно поддельный Nike за две сотки, фейковые очки Oakley. И нам это нравится.

Культ «почти оригинала» в одежде и аксессуарах

А если нет разницы, то зачем платить больше? «Черкизон» выгодно отличался от маркетплейсов тем, что «шмот» можно было потрогать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AJSTUDIO PHOTOGRAPH

За 19 лет существования Черкизовского рынка в сознании россиян смогла укорениться простая идея: «зачем платить больше, если между дешёвым фейком и оригиналом почти нет разницы». Это логика «Черкизона»: неважно, настоящая ли вещь, главное, чтобы на ней красовался логотип бренда, криво вышитый нелегальным иммигрантом в «светшопе» у вас под ногами. А пока на рынке в Измайлове процветал рабский труд, 50-летний юбилей Тельман Исмаилов праздновал с необычным тамадой: Дженнифер Лопес. Эти кадры есть в трейлере сериала «Черкизон. Ад и рай новой России».

Дженнифер Лопес на юбилее Исмаилова была настоящая. Ну а «фейковая чума», запущенная «Черкизоном», не покидает российских потребителей даже сейчас. Продавцы больше не возят клетчатые сумки, всё поставляется в аккуратных пластиковых пакетах прямиком из Китая. Но суть всё та же: средний студент не может позволить себе настоящие Oakley потому, что те стоят как вся его зарплата. И он заказывает подделку на маркетплейсе. Сейчас всё даже жёстче: на Черкизовском на вещь можно было посмотреть в реальности, а тут покупатели буквально покупают «кота в мешке».

Показной достаток: не быть богатым, но выглядеть так, как богатый

Тельман Исмаилов не носил те вещи, что продавались на принадлежавшем ему Черкизовском рынке. Фото © РИА «Новости» / Илья Питалев

О том, что творилось на «Черкизоне» в 90-е, лучше не распространяться. Рынок был поделён между какими-то группировками. Каждая группировка на своей территории могла устроить склад оружия, притон, бордель, подпольное казино. Это на самом деле довольно скучно. Лучше посмотрите на подобный «движ» в фильмах Тарантино или компьютерных играх типа «ГТА». Гораздо интереснее то, как трансформировался Черкизовский рынок в нулевые и насколько сильно его влияние на современную тикток-культуру.

«Сытые нулевые» сделали Черкизовский рынок чуточку безопаснее. Конфликты, похищения и пытки, по крайней мере в массе своей, остались в прошлом десятилетии. Пришло время лоска. В те годы купить себе настоящие Adidas Superstar можно было за 2000 рублей (против десяти тысяч сейчас). А «фейки» с «Черкизона» стоили и того меньше. Можно было разодеться в стиле «миллионера из трущоб», не потратив и пяти тысяч. Всё это добавляло вашему образу лоска. Прошло 20 лет, и такой же образ мыслей живёт уже среди поколения «тиктокеров». Зачем вам настоящий Supreme, если можно «пофлексить» на камеру фейковым — и никто ничего не поймёт? Поэтому инфлюэнсеры скупают тучу одноразовой недорогой одежды, загрязняя экологию своих городов.

«Черкизон жив»: визуальные коды печально известного рынка в современной культуре

«Черкизон» был «плавильным котлом» для многих народов, которые населяли до 1990-х единый Советский Союз. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Черкизовский рынок действительно стал «плавильным котлом» культур со всего бывшего СССР. И не только! На рынке активно присутствовали граждане Вьетнама и КНР. Из постсоветских людей на рынке активно торговали армяне, русские, украинцы, азербайджанцы и много кто ещё. Традиции, стили одежды и языки смешивались, выводя в тренд самое удобное и популярное. Как раз с «Черкизона» началось повальное увлечение леопардовыми принтами, стразами, спортивными костюмами... Оно никуда не исчезло, просто мутирует со временем.

Довольно сильное влияние рынок оказал на культуру. О сериалах мы уже рассказывали. «Черкизона. Одноразовые люди» — это триллер, который мог появиться только по следам закрытия рынка. По сюжету поиск потерявшегося ребёнка приводит главного героя в подпольные бордели, бойцовские клубы и даже тюрьму, где содержат людей для продажи на органы. В общем, «Игра в кальмара» – 2010. А вот сериал «Черкизон. Ад и рай новой России», премьера 2025 года, — это уже документальное кино.

Но Черкизовский был воспет не только в аудиовизуальном искусстве. Отсылки к рынку встречаются в треках знаменитых российских артистов. Группа CENTR во главе с Гуфом тоже читали рэп о «Черкизоне». Это мейнстрим, но из андерграунда — «Ленина пакет» и Паша Техник, все они любили Черкизовский. Песня про данный рынок есть и у женской шансон-группы «Воровайки». До сих пор рэперы упоминают слово «черкизон» в качестве метафоры. Например, если надо кого-то оскорбить: мол, ваша музыка — некачественная подделка.

Многие музыканты упоминали «Черкизон» как реальное место и как метафору. Фото © РИА «Новости» / Илья Питалев