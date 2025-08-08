Бургер Ким Чен Ына, заботливый КГБ и Wi-Fi по паспорту: Что рассказали Life.ru россияне, побывавшие в КНДР Ожидали мрак и страх, а нашли уважение, необычные гостиницы и особую культуру. Туристы из России делятся тем, что действительно ждёт в Северной Корее, — и это вас удивит. 8 августа, 04:00 Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karyukina,zorin_travel

Северная Корея. Вокруг неё — ореол страха, запретов и чуждости. Сотни мемов, тревожные новости, рассказы о голоде и диктатуре. Её будто боятся все, кто ни разу туда не ездил, и страстно обсуждают те, кто туда точно не поедет. Что же на самом деле происходит в самой закрытой стране мира? Life.ru пообщался с тремя путешественниками, которые увидели Северную Корею своими глазами — и были ошеломлены.

Вместо холодной строгости: что на самом деле ждёт туриста в КНДР

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esmiraculum

Ксения Полякова, 29-летняя москвичка, специалист в недвижимости и тревел-блогер, решила поменять привычные майские шашлыки на нечто радикально иное — трёхдневную поездку в Северную Корею. Решение оказалось спонтанным: «Я нечаянно нашла «Ж/Д тур в Корею» на сайте РЖД. Заинтересовалась. Цена оказалась вполне доступной», — рассказывает девушка. Не медля ни минуты, она забронировала место, выехала во Владивосток и буквально через несколько дней оказалась в одной из самых закрытых стран мира.

Первые впечатления и разрушенные стереотипы

С первых минут пребывания в КНДР у Ксении начали рушиться стереотипы. Вместо ожидаемой строгости и формальности — приветствие с улыбкой. «Первое, что меня поразило просто до глубины души, — я встретила улыбки, слова «добро пожаловать», действительно радость на лицах людей, у пограничников, у таможенников», — вспоминает Ксения. Это шло вразрез со всем, что она раньше слышала о стране.

За несколько дней путешествия её сопровождала группа русскоговорящих гидов — местных жителей, искренне старающихся создать тёплую, почти домашнюю атмосферу. Они не просто водили экскурсии, а делились эмоциями, пели на русском: «Катюшу», «Валенки» и даже «Ариран» — корейскую народную песню, которую туристы пели вместе с гидами.

Уважение и дружелюбие вместо строгости

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esmiraculum

По словам Ксении, сервис в стране тоже отличался от всего, что ей доводилось видеть. В случае малейшей потребности — туристу действительно помогали, искренне и лично. «Мне нужен был утюг... почти ночь. Меня взяли за руку и пошли со мной искать человека, который будет это делать», — вспоминает девушка.

Почти в каждом месте, куда приезжали туристы, их встречали с особым уважением. «Ты выходишь из автобуса, под аплодисменты не двух-трёх людей, а там может стоять 20 человек… И это всё вызывает такие эмоции, будто бы ты не просто неизвестный человек, который туда приехал, а будто тебя знают, тебе рады, конкретно тебе рады, и вот эти ощущения продолжались на протяжении всей поездки», — рассказывает Ксения. Этот приём — под аплодисменты — вызывал у нашей соотечественницы чувство, будто она не просто турист, а гость, которого ждали.

Быт и правила в КНДР

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esmiraculum

Быт и логистика в КНДР удивляли даже в деталях. К примеру, среди аптечных товаров Ксения неожиданно заметила упаковку с российским штрихкодом: «Я на витрине вижу таблетки или какие-то… со штрихкодом знаменитого у нас маркетплейса. Я до сих пор не знаю, откуда это», — вспоминает девушка.

Что касается правил, список запретов оказался гораздо короче, чем ожидалось. Главные правила касались уважения к лидерам страны: «Нас просили уважительно относиться к вождям. И называть их так: товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Ир Сен… Если мы их фотографируем — фотографировать в полный рост, не обрезая», — вспоминает девушка.

Неожиданные открытия: от крабов до гречишного чая

Один из самых сильных сюрпризов поездки для Ксении — это еда. Несмотря на скромные ожидания, питание в Северной Корее оказалось очень разнообразным и вкусным. «Были и корейские блюда, которые островатые, специфичные, слегка для нас необычные. Были и блюда, которые нам проще воспринимать, узнать, есть. Подавали много морепродуктов, в том числе и крабов, лангустинов, кальмаров, осьминогов больших», — делится Ксения.

Порадовали и бытовые мелочи. По словам Ксении, в отелях, хотя и было прохладно, кровати были оборудованы простынями с подогревом. «Это очень приятно, очень отрадно было ложиться в кровать после душа», — отметила девушка. По телевизору шли российские фильмы, переведённые на корейский язык.

Северная Корея — самая безопасная страна?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esmiraculum

Перед поездкой знакомые переживали за Ксению: мол, опасно, страшно. Но всё оказалось иначе. «Наверное, это самая безопасная страна для туристов вообще на свете», — говорит она. По возвращении домой Ксения призналась: «Наверное, половину полёта из Владивостока в Москву я проплакала. И что это было, я, честно говоря, не знаю... вот так вот меня тронула Северная Корея», — рассказывает девушка. Сегодня, спустя три месяца, она называет это путешествие одним из самых сильных в своей жизни — и, пожалуй, самым неожиданным по эмоциональному отклику.

Как московская пара провела майские в самой закрытой стране мира

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karyukina

Дарья Тарасенко, 31-летняя москвичка, специалист по коммерческой недвижимости, путешествует со своим супругом уже много лет — вместе они с подросткового возраста. С тех пор как им исполнилось по 18, они самостоятельно начали открывать для себя мир, и на сегодняшний день Дарья побывала уже в 55 странах. Однако поездка в КНДР стала для них по-настоящему особенной: не спонтанной, а тщательно выверенной и выстраданной идеей. «Мы собирались туда лет десять», — признаётся Дарья. И когда наконец всё сошлось — отпуск, друзья и даты, — решили ехать.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karyukina

Поездку решили приурочить к майским праздникам. Дарья призналась, что не хотела тратить полноценный отпуск на столь короткое путешествие — всё же КНДР, несмотря на свою экзотику, воспринималась как не самый масштабный маршрут. Зато сам выбор даты оказался символичным: «1 Мая — это всё-таки такой праздник, который к нам пришёл из Советского Союза. Поэтому было интересно окунуться в атмосферу, которая близка к той, какая была у наших родителей в Советском Союзе», — делится девушка. Тур был коротким — всего четыре дня, включая вылет и возвращение, — но крайне насыщенным.

Аэропорт как первое погружение

Контраст с привычным миром начался уже в аэропорту. Очередь на регистрацию запомнилась Дарье по множеству аккуратно одетых северокорейцев, в пиджаках с одинаковыми значками на груди. Они везли с собой огромные коробки — от молока до техники — и сразу создавали ощущение, что здесь всё немного иначе. Даже в самолёте стюардесса «демонстративно достала газету, разложила её на соседнее сидение… и прогладила, чтобы газета выровнялась» потому ,что на ней была напечатана фотография вождя и изображены флаги. «Мы предложили вообще её пристегнуть, чтобы ей было безопасно, потом поняли, что шутить в этой стране лучше не стоит и что с уважением здесь относятся ко всему», — вспоминает Дарья.

Поклонение вождям — не декорация, а суть

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karyukina

По мере погружения в северокорейскую повседневность Дарья всё больше убеждалась: культ личности здесь — не стереотип, а часть повседневной жизни. Практически все граждане на груди с левой стороны, чтобы было ближе к сердцу, носят значки с изображением лидеров: «Все носят значки вождя, и это очень для них важно. У них… в каждой квартире висят портреты вождей, это действительно так. Они рядом — Ким Ир Сен и Ким Чен Ир», — рассказала путешественница. Это не редкость, а обязательный элемент быта.

Даже бургеры, подаваемые на борту самолёта, по словам стюардесс, «придумал лично вождь», объединив котлету и булку в национальный «бутерброд»: «Они сказали, что великий вождь придумал такое блюдо, наградив всех очень вкусной едой», — вспоминает Дарья.

Строгий контроль и вежливое сопровождение

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karyukina

Свободы передвижения у туристов почти нет. «Мы не можем выйти из отеля без гида, нас не выпустит охрана», — рассказывает Дарья. Все прогулки по городу — короткие, строго организованные. За всё время удалось пройтись по улицам лишь дважды, и то буквально на 5-6 минут, строем, по выделенной улице, после чего туристов забирал автобус. При этом группу всегда сопровождает два человека — гид и «кагэбэшник», как называли его туристы. При этом в каждой локации их встречал новый сопровождающий — ещё один «кагэбэшник» или, как уверяли туристов местные, официальный гид, наблюдавший за порядком. Один из них, например, незаметно следовал за группой, делая вид, что читает газету прямо напротив них. «То есть местная служба безопасности присутствует везде, везде сопровождает. Один-два человека — это в основном мужчины, которые одеты в такой же чёрный пиджак, как и у всех, и с портретом вождей соответственно», — вспоминает девушка.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Так как самостоятельно гулять нельзя, отель оказался настоящим городом в миниатюре. «Там был боулинг, бильярд, караоке, ресторанов 10 штук со всеми видами кухни: европейская, азиатская, корейская, китайская… Помимо этого в отеле были даже парикмахерские мужские и женские, центр массажа и центр, где можно поплавать», — рассказывает девушка.

Интернет был, но только для туристов, строго по паспорту и по весьма ограниченному времени: доллар двадцать за десять минут, чтобы местные к нему доступа не имели — все их смартфоны работали только с внутренней сетью.

Запреты и ритуалы: от одежды до позы на фото

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Дарья отмечает, что правила поведения были чётко озвучены сразу после приземления. Фотографировать можно было не всё — запрещались кадры с трущобами, с высоты, а также образы плохо одетых людей. На каждой смотровой площадке за туристами следили не только экскурсоводы, но и наблюдатели. При фотографировании у памятников вождям требовалось соответствовать строгому дресс-коду. Дарью, например, попросили застегнуть все пуговицы на рубашке и куртке, чтобы выглядеть опрятно. Нельзя было улыбаться, курить рядом с изображениями лидеров, и поза должна быть строго формальной — руки по швам, взгляд вперёд. «А также нельзя трогать портреты и фотографии вождей, показывать на них пальцем и нельзя как-то неуважительно к ним относиться», — вспоминает Дарья.

Дарья называет КНДР «уникальным клочком земли, осознанно накрытым куполом». Здесь нет загранпаспортов, нет свободного Интернета и представления о внешнем мире. «Очень интересно было окунуться в атмосферу и пообщаться с людьми вживую, не читая об этом в Сети потому ,что в Интернете по-разному эту страну видели блогеры, журналисты», — отмечает девушка. Для человека, посетившего 55 стран, КНДР стала финальной «вишенкой на торте» — местом, где реальность не просто отличается, а живёт по совершенно другим законам.

Как выглядит диковинный отдых в Северной Корее глазами опытного путешественника

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Для Алексея Зорина, 42-летнего москвича с богатым опытом нестандартных путешествий, поездка в Северную Корею стала очередным логичным пунктом в списке уникальных мест. «Я очень люблю такие нестандартные места», — объясняет он свой выбор, добавляя, что за его плечами уже поездка в зону отчуждения Чернобыля, экспедиция на Северный полюс и путешествие по пустыням Марокко. Северная Корея же показалась ему «необычной и не исследованной туристами страной», а значит — именно тем, что стоит увидеть своими глазами.

Первое впечатление: музейный самолёт и торжественная встреча

Путешествие началось с необычного полёта на самолёте корейских авиалиний, представлявшем собой «наши советские «тушки», илы перекрашенные». Алексей признаётся, что чувствовал себя «как будто в каком-то музее». Впечатление усилилось после приземления: пустой аэропорт, никаких посторонних, ощущение, что туристов ждали как официальную международную делегацию. «Нас встречали с музыкой, с видеокамерами, с песнями, танцами», — вспоминает он.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Несмотря на стереотипы, Алексей быстро понял, что в Пхеньяне перед ним не бутафория: на улицах — живые люди, спешащие на работу, дети идут в школу, в руках у многих — современные смартфоны. «Всё искал какой-то подвох. Я думал, это показные какие-то люди, подставные, актёры, но в масштабах многомиллионной столицы невозможно построить, устроить такой спектакль, такого уровня», — рассказывает Алексей. Особенно путешественника удивило, что «внутренний Интернет у них есть, смартфоны — полноценные, хоть и не такие распространённые, как у нас».

Пхеньян поразил Алексея не только атмосферой, но и уровнем благоустройства. «Очень впечатлила чистота и порядок на улицах», — отмечает он. Город активно застраивается — «реально монолитное высокоэтажное жильё», однако снимать стройки строго запрещено. Это, как позже выяснилось, связано с тем, что власти не успели сдать часть объектов к обещанному сроку.

Запреты — не такие страшные, как кажется

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Ограничения в Северной Корее есть, но, по словам путешественника, они не мешают наслаждаться поездкой. «Гулять одному не получится — всё время под присмотром, но программа настолько насыщенная, что даже некогда», — говорит он. Снимать можно почти всё, кроме очевидных объектов — полиции, военных и новостроек. При этом «телефоны никто не проверяет, досмотра как такового нет».

Вывозить местную валюту запрещено. «Они даже их давать не хотят, им интересно, чтобы люди тратили в долларах», — отметил путешественник. Алексей, как коллекционер сувенирных купюр, был этим разочарован, но в остальном — никаких неожиданностей: обо всех правилах предупреждали заранее.

Память о советских солдатах и особое отношение к русским

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Особенно тронуло путешественника, как в Северной Корее сохраняют память о Второй мировой войне: «Очень приятно, что помнят про нас и про ту помощь, которую Советский Союз оказывал Корее», — делится Алексей. День Победы они отмечают в августе, в день капитуляции Японии, а по всей стране установлены памятники советским солдатам-освободителям.

Пляжный курорт и будущее туризма

На момент поездки Алексей узнал о запуске северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма: «Песочные пляжи, огромные отели... Там и местные отдыхают, и наши туристы приезжают. Я бы с удовольствием туда съездил лично», — рассказал путешественник. По его мнению, у страны есть все шансы стать полноценным туристическим направлением, если она продолжит курс на открытость.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zorin_travel

Побывав в Северной Корее, Алексей убеждён: «Не так там всё страшно, как рассказывают». Прожитые там дни развеяли многие предубеждения, и теперь он уверен — важно составить собственное мнение. «Нас там очень любят, в отличие от некоторых других стран, ждут», — говорит он и искренне рекомендует каждому хотя бы раз посетить эту диковинную, удивительно противоречивую, но невероятно интересную страну.

Истории Ксении, Дарьи и Алексея — разные по интонации, но похожие по сути. Все трое признаются: их поездка в Северную Корею разрушила множество стереотипов. Вместо ожиданий тотального контроля, серых лиц и напряжённой атмосферы — они вспоминают доброжелательных людей, искренний интерес к России, неожиданные бытовые детали, а главное — полное отсутствие страха. Да, в КНДР есть правила. Да, к лидерам относятся с особым почтением. Но при этом — можно фотографировать почти всё, разговаривать с местными гидами, петь «Катюшу» и пробовать крабов в отеле.