Красная звезда памяти: школьники с Вологодчины возвращают имена забытых солдат на фасады домов В Двиницкой школе учитель истории с учениками восстановили имена погибших на войне и развесили 238 красных звёзд на домах в 18 деревнях Вологодчины. 17 июля, 04:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

На деревянных фасадах вологодских деревень появляются красные звёзды — символы памяти о тех, кто не вернулся с фронта Великой Отечественной войны. За ними стоит работа школьников и учителя истории Екатерины Загоскиной из Двиницкой школы, которые за два года собрали сведения о сотнях земляков и увековечили их имена прямо на стенах домов. За два года работы в рамках проекта в 18 деревнях установили 238 звёзд на домах, из которых на фронт ушли солдаты. Екатерина рассказала Life.ru, как проект «Дом со звездой» стал не только данью памяти, но и настоящим уроком патриотизма для детей и взрослых.

Как родилась идея проекта «Дом со звездой»

Главная цель проекта «Дом со звездой» — увековечение памяти участников Великой Отечественной войны. Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

По словам Екатерины, в советское время на домах ветеранов Великой Отечественной войны вешали красные звёзды. Количество звёзд показывало, сколько человек из дома ушло на фронт. Красная звезда была символом доблести, отваги и памяти о тех, кто защищал Родину. С течением времени эта традиция утратилась. Сегодня в деревнях Сямженского района не осталось ни одного ветерана войны, и становится всё меньше людей, которые могут рассказать о событиях тех лет. «Мы не вправе забывать историю, ведь благодаря этим людям сегодня мы живём, учимся, работаем», — объясняет наша героиня.

Екатерина рассказывает, что возродили традицию в 2023 году, в преддверии Дня Победы. Екатерине помогал её ученик — юнармеец отряда «Патриот» Егор, который даже после окончания школы продолжал участвовать в проекте во время учёбы в колледже.

Возродили традицию вешать на дома красные звёзды в 2023 году, в преддверии Дня Победы. Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

Главная цель проекта — увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, проживавших в местных деревнях, и возрождение традиции красной звезды на домах. Екатерина подчёркивает, что проект помогает детям по-новому взглянуть на историю своей малой родины и развить чувство национальной гордости.

Как искали имена погибших солдат

Как искали имена героев, чтобы на их дом повесить звезду. Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

В ходе проекта педагог с учениками вели масштабную работу по сбору информации. В Сямженском районе на фронт ушли 587 человек, вернулись только 289. Важно было восстановить имена тех, кто не вернулся домой. «Мы изучали данные из книг «Ветераны Великой Отечественной» (Вологодская область, Сямженский район), «Книга Памяти Вологодской области», «Вспомним всех поимённо», — рассказывает женщина.

Изготовление и установка звёзд

Когда звёзды были готовы, их устанавливали на дома совместно с главами поселений. Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

После уточнения списков погибших солдат началась работа над изготовлением звёзд. Их делали из изоплиты. Летом звёзды красили на улице, зимой — в теплице. «В покраске звёзд мне помогали юнармейцы, но большую часть я красила сама красной краской, затем покрывала бесцветным лаком», — говорит Екатерина.

Когда звёзды были готовы, их устанавливали на дома совместно с главами поселений и старостами деревень. На некоторых домах крепили сразу несколько звёзд — в зависимости от того, сколько человек ушло из семьи на фронт. Бывали случаи, когда на одном доме устанавливали пять звёзд.

Реакция местных жителей

«В наш адрес мы слышали только добрые слова». Жители активно участвовали в проекте, помогали собирать информацию. Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

Проект встретил положительный отклик у жителей деревень. Многие благодарили за то, что память о погибших сохраняется. «В наш адрес мы слышали только добрые слова, благодарность за такое важное дело, что мы, подрастающее поколение, не забываем тех, кто подарил нам мирное небо над головой и нашу жизнь», — отмечает Екатерина.

Жители активно участвовали в проекте, помогали собирать информацию, уточняли данные о родственниках, показывали дома участников войны и рассказывали истории, которые передавались в семьях. «Все участники проекта с желанием участвовали в нём. Они знали, что делают доброе дело, вносят частицу своей души в историю», — делится педагог.

Всего в проекте значатся 298 погибших человек. Установить звёзды удалось на 238 домах. Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

Однако не везде удалось установить звёзды. В некоторых случаях дома были разрушены, сгорели или находились в аварийном состоянии. Иногда новые владельцы домов отказывались от установки звёзд, так как не знали прежних жильцов. Всего в проекте значатся 298 погибших человек. Установить звёзды удалось на 238 домах, где нашлось разрешение родственников или сохранилось здание.

Планы на будущее

Проект «Дом со звездой» не планирует останавливаться! Столько звёзд ещё надо повесить! Фото © Личный архив Екатерины Загоскиной

Проект продолжается. Хотя большая часть деревень уже охвачена, приходят новые сведения о солдатах. В некоторых населённых пунктах звёзды пока не установлены, так как сами деревни либо сгорели, либо там не сохранилось домов. Екатерина рассказывает, что надеется распространить опыт проекта на другие сельские районы.