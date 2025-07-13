«Гроб для бывшего»: Life.ru узнал, как необычные гробы меняют ритуальную сферу и захватывают соцсети Ритуальное агентство «Фаворит» снимает вирусные рилсы о «гробах для бывших» и «подружек с Патриков», разрушая табу вокруг смерти и меняя индустрию. Почему это не просто хайп, а важная социальная тема — в материале Life.ru. 13 июля, 06:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanrioaddict, zavod_favorit © Freepik / djvstock

«Гроб для бывшего», «гроб на 8 Марта», «платье для покойной с Патриков» — эти фразы звучат скорее как новости в Телеграм-каналах, но всё это реальные заказы в ритуальном агентстве «Фаворит». В ритуальной сфере, где принято говорить шёпотом, завод «Фаворит» под руководством Татьяны Фёдоровой переворачивает представление о похоронной индустрии. Он производит нестандартные гробы: ярко-розовые с «Хеллоу Китти», со стеклянными крышками в стиле «Спящей красавицы» или даже с отсылками к светской жизни Москвы. Видео об этих товарах набирают десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Владелица завода «Фаворит» Татьяна Федорова рассказала Life.ru о том, как завод с уверенностью ломает стереотипы о «страшной» сфере похорон, ведёт вирусные соцсети и запускает новые проекты, показывая, что даже «вечный бизнес» может быть современным, креативным и вполне открытым для широкой аудитории.

Ритуальный бизнес — больше, чем просто гробы

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zavod_favorit

Свою карьеру в ритуальной сфере Татьяна Федорова начала ещё в 1991 году. Сегодня она — владелица полноценного завода ритуальных товаров и человек, который точно знает, что за сухой статистикой о смертности стоит целая культура прощания. «Я была свидетельницей множества ситуаций, когда крупные инвесторы пытались войти в «вечный бизнес» через создание производств, но быстро терпели провал. И дело было вовсе не в том, что кто-то им мешал, а в том, что они не знали и не понимали реальной специфики этой сферы», — рассказывает Татьяна.

Татьяна считает, что общество должно перестать бояться темы смерти, ведь ритуальные услуги — такая же важная часть жизни, как медицина или воспитание детей.

От «Хеллоу Китти» до «гробов для бывших

Фото © Shutterstock / FOTODOM / BY-_-BY

«Фаворит» активно ведёт страничку в социальных сетях уже три года. Сначала с осторожностью — боялись осуждения аудитории, поэтому контент был скромным. Но затем поняли, что табуированность темы смерти — это как раз то, что нужно сломать. «Люди не знают, как себя вести, когда сталкиваются с утратой. Вот я и решила, что наша миссия — рассказывать о ритуальных услугах так, чтобы это было нестрашно», — объясняет Татьяна.

Особенно популярным стал контент в формате рилсов. Идея пришла к Татьяне после просмотра роликов зарубежных ритуальных блогеров. Она вспоминает момент, когда сказала команде: «А чем мы хуже?» и дала старт творческим экспериментам. Команда тщательно обсуждает каждую идею, чтобы не задеть чувства людей. Темы роликов в соцсетях агентства — самые неожиданные. В видео рассказывают о стоимости похорон, о традициях в разных странах или о нестандартных заказах, которые делают россияне.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zavod_favorit

Одним из самых популярных видео стал ролик «Гроб для бывшего», который разошёлся по десяткам Телеграм-каналов и попал в СМИ. По словам Татьяны, он был ориентирован на молодую аудиторию с чувством самоиронии. Результат не заставил себя ждать. У компании выросло количество клиентов, расширилась география заказов, а «Фаворит» превратился в узнаваемый бренд даже среди тех, кто раньше и подумать не мог о подписке на ритуальный бизнес в соцсетях. «Благодаря рилсам расширилась география наших клиентов — мы думали, что нас и так все знают, ведь мы регулярно участвуем в выставках. Оказалось — далеко не все», — признаётся Татьяна.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zavod_favorit

Не обходится и без других нестандартных заказов, например, гробы со стеклянной крышкой в стиле «Спящей красавицы» или ярко-розовые модели с росписью «Хеллоу Китти». «Такие вещи делаются по индивидуальному заказу, и мы редко публикуем их фото, потому что это всё-таки очень личная история для семьи. Но именно потому, что мы — производители, мы можем выполнить практически любое пожелание клиента», — делится Татьяна.

Смерть — это не табу, а часть культуры

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Kavaliova

Татьяна уверена: говорить о похоронах нужно так же открыто, как о любых других жизненных событиях. Организация похорон часто оказывается не такой уж дорогой, как люди думают. По её словам, иногда похороны обходятся дешевле, чем роды или день рождения. Она хочет, чтобы люди перестали видеть в похоронах исключительно мрачную и страшную тему, ведь, по её словам, «это важная часть культуры» и возможность достойно проводить близких в последний путь. А ранее Life.ru рассказывал, как Даша Плесень создаёт картины на стыке красоты и отвращения, зарабатывая по 800 тысяч с каждой.