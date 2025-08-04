Маленькая хроника большой войны: Как в СССР люди узнавали сводки с фронта через...спички! В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошла выставка, где на крошечных этикетках со спичечных коробков ожили герои и факты войны. Life.ru рассказывает об этом уникальном событии и показывает фото. 4 августа, 13:45 Почему раньше спички были не просто предметом быта, а настоящими мини-плакатами, доносившими до людей важные послания. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Музей спичечной этикетки

На первый взгляд, этикетки — просто бумажки размером не больше пары сантиметров. Но если вглядеться — перед нами настоящая хроника целой эпохи, написанная на спичечных коробках. В Екатеринбурге можно было увидеть уникальные свидетельства прошлого — выставку «Маленькие лики большой Победы», где на этикетках от коробков спичек ожила память о Великой Отечественной войне. Это лишь малая часть крупнейшей в мире коллекции таких этикеток, насчитывающей более 415 тысяч экземпляров. За каждым изображением — судьбы, подвиги, трагедии и триумфы, запечатлённые рукой художника и временем.

Коллекция, которой нет равных

Фото © Музей спичечной этикетки

Основу уникального собрания составили 415 тысяч этикеток, собранных более чем за полвека. Коллекция начала формироваться ещё в 1950-х годах и передавалась от одного увлечённого коллекционера к другому. В 1970-х один коллекционер выменял её на… три автомобиля «Волга» — редкий случай даже для музейной истории. Со временем прежний владелец уже не мог обеспечить ни подходящих условий хранения, ни должного ухода за коллекцией. Поэтому её выкупили уральские энтузиасты, чтобы спасти и систематизировать эту уникальную часть советской визуальной культуры. «Сейчас наша задача — оцифровать всё, создать каталог, привлечь историков, чтобы создать полную картину и сделать её доступной каждому», — рассказал соучредитель музея Игорь Данилов.

Как отметил Данилов, сейчас большая часть знаний существует лишь «в голове коллекционера» или разрозненных документах. Поэтому впереди — масштабная исследовательская и просветительская работа.

Когда спичка была как газета

Оцифровать, создать каталог, привлечь историков и создать полную картину, доступную каждому. Вот чем сейчас занимается музей этикеток. Фото © Музей спичечной этикетки

Спичечная этикетка в СССР была не просто украшением упаковки, а полноценным средством массовой информации. В те годы, когда телевизоры были редкостью, радио — проводным и не везде доступным, а интернета не существовало вовсе, именно спички становились мини-плакатами, доносившими до людей важные государственные и культурные послания. «На спичечных этикетках печаталась абсолютно любая информация. Это и агитация, и пропаганда, и история, и искусство. Поэтому — это способ донести любую информацию, любого плана, любого характера до широких масс людей», — объясняет Данилов.

Спичечная этикетка в СССР была не просто украшением упаковки, а полноценным средством массовой информации. Фото © Музей спичечной этикетки

Этикетки выполняли одновременно эстетическую, информационную и идеологическую функцию. Их создавали известные художники, в том числе участники Великой Отечественной войны, что придавало подлинность и глубину каждому изображению.

«Маленькие лики большой Победы»: что можно было увидеть на выставке

Спички становились мини-плакатами, доносившими до людей важные государственные и культурные послания. Фото © Музей спичечной этикетки

Выставка в креативном кластере «Домна» — это 270 экспонатов, посвящённых Великой Отечественной войне. Среди тематик были представлены: «Оборона Брестской крепости» — на одной из этикеток изображена реальная надпись, найденная в каземате: «Умрём, но из крепости не уйдём».

на одной из этикеток изображена реальная надпись, найденная в каземате: «Умрём, но из крепости не уйдём». «Блокада Ленинграда» — серия, полная трагизма и надежды.

— серия, полная трагизма и надежды. «Битва за Москву», «Партизанское движение», «Слава юным героям» — каждый сюжет рассказывает о подвиге обычных людей.

— каждый сюжет рассказывает о подвиге обычных людей. Серия «Комсомол» — иллюстрации, где девушки чинят технику, юные связисты устанавливают связь, молодёжь строит укрепления. Только в 1942 году комсомольцы собрали деньги на 254 танка и 170 самолётов.

иллюстрации, где девушки чинят технику, юные связисты устанавливают связь, молодёжь строит укрепления. Только в 1942 году комсомольцы собрали деньги на 254 танка и 170 самолётов. «Города-герои» — яркие изображения Мамаева кургана, Спасской башни, панорамы Киева. Уникальный экземпляр — этикетка с танком Т-34, въезжающим в Вену 13 апреля 1945 года, дата подтверждена венскими архивами.

Война на бумаге: от фронта до Каракаса

Почему порой важно сохранять даже самые обыкновенные, казалось бы, вещи, например коробки от спичек. Фото © Музей спичечной этикетки

Часть уникальных экземпляров экспонируется в Каракасе, столице Венесуэлы. Там представлены подлинные этикетки, выпущенные в годы войны, в условиях страшного дефицита. Они напечатаны на газетной бумаге тусклыми красками — из-за нехватки материалов. Несмотря на скромный внешний вид, это подлинники, которые держали в руках фронтовики и труженики тыла. Именно такие этикетки были на коробках, которыми пользовались на фронте и в тылу.

После завершения выставки в Каракасе организаторы хотят объединить все экспонаты в Екатеринбурге и подготовить полную выставку о Великой Отечественной войне, возможно, посетители увидят её уже осенью.

Впечатления посетителей

Маленькие спичечные коробки были предметом повседневной жизни, которая отражала свою реальность на тот момент. Фото © Музей спичечной этикетки

Для молодёжи, признаётся Данилов, такие выставки становятся открытием. Многие вообще не знали, что были этикетки на спичках — и тем более, что они несли культурный и идеологический смысл. ««Ой, а что это такое?» — они даже не знают, что были маленькие спичечные коробки, что это был предмет повседневной жизни. А уж что такое количество разных этикеток, разных серий, разных жизненных ситуаций: артисты, спортсмены были на этих этикетках — для них это абсолютно новый факт, о котором они никогда не знали», — рассказывает Данилов.

Люди постарше, по словам Игоря Данилова, напротив, узнали образы, вспомнили, как такими коробками пользовались дома. Для ветеранов это не просто воспоминание, а живая память.

«Это не просто картинка, сделанная с помощью компьютерной графики или искусственного интеллекта, а это работа живых людей, художников, известных художников, которые трудились, рисовали плакаты, картинки, сюжеты. Одним словом, это очень большой пласт, документальный пласт нашей истории», — заключил Данилов.

Екатеринбургская выставка спичечных этикеток «Маленькие лики большой Победы» — это не просто демонстрация раритетов, а напоминание о том, как даже самые скромные и обыденные вещи могут хранить в себе огромную историческую, культурную и эмоциональную ценность. За крохотными картинками — эпоха, подвиги, человеческие судьбы, труд художников и память поколений.

Именно поэтому не стоит спешить выкидывать старые «бабушкины коробки» с мелочами. Часто среди них — свидетельства ушедшего времени: фотографии, открытки, значки, этикетки, письма — якоря памяти, соединяющие нас с прошлым, которое нельзя терять.