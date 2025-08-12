Лучемёт будет сбивать дроны над Россией. Как лазерное оружие превратилось из фантастики в реальность

Обновлённый лучемёт «Посох» разработчики представили совсем недавно, 11 августа. Они особенно отметили его боевые качества. Да, это лазерное оружие. Нет, это не «Звёздные войны». По крайней мере, пока. В небе над Россией в последнее время появляется множество смертоносных БПЛА. Как их сбивать? Теперь ответ на этот вопрос можно буквально увидеть. Рассказываем в материале о том, как в России разработали мощное лазерное оружие.

Лучемёт «Посох» — что это вообще за зверь?

Лучемёт «Посох» — это лазерная пушка. Она может многое. И может делать это быстро. Фото © ТАСС / Екатерина Адамова

Лучемёт «Посох» — новинка российской оборонной индустрии. В публичном поле вы не найдёте компании-разработчика, как и данных об её сотрудниках. Но проект «Посох» был впервые представлен публике в апреле этого года. Тогда заявлялось, что пушка будет бесшумно сбивать дроны: это правда. После первой презентации разработчики решили усовершенствовать проект. И добились неплохих результатов. Об этом расскажем чуть ниже.

Какие материалы может прожечь «Посох»

«Посох» может прожечь многое. Кожу, например. Но стрелять из него нужно в роботов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Laura Crazy

«Любовь, смерть и роботы» — ни одна из этих вещей не станет помехой для нового лучемёта «Посох». Он успешно работает на дистанции 50 метров. Это было проверено в лаборатории. За одну десятую долю секунды «Посох» прошил крыло дрона и стальной лист толщиной в сантиметр. По сравнению с прошлой версией скорость прожигания увеличилась в 15 раз. Представляете, что такой лучемёт сделает с деревом или бумагой?

Чем полезен лучемёт для ПВО

Для противовоздушной обороны польза лучемёта очевидна. Обычное средство ПВО достаточно шумное — грохочет, выдаёт себя как звуком, так и светом. «Посох» же абсолютно бесшумен. Засечь его лазеры типичные FPV-дроны пока не в состоянии. Это «тихий убийца», который способен вывести из строя враждебный БПЛА меньше чем за секунду. Ещё одно преимущество — «Посох» мобилен. Его легко установить на бронеавтомобиль, он питается от аккумуляторов, на горизонтальной плоскости радиус действия — до двух километров.

История разработки лазерного оружия в СССР и России

Лазерное оружие придумали ещё в СССР. Тогда оно только проходило первые испытания, там всё было очень интересно. Фото © Wikipedia / Edward L. Cooper

Несмотря на стереотип, будто лучевая пушка — нечто из области фантастики, в СССР лазерное оружие начали делать уже в середине 1950-х. Правда, в экспериментальном формате. Но за каких-то 15–20 лет был реализован комплекс «Терра», который мог уничтожать баллистические ракеты. Ещё была разведывательная установка «Омега», но та не справилась с боевыми задачами, проект свернули. Самоходные боевые комплексы «Стилет» и «Сангвин» появились на рубеже 70-х и 80-х. Это выглядело как лазерные танки. В 1984 году советские учёные создали лазерный пистолет для того, чтобы ослеплять в космосе системы противника. Оружие для космонавтов. В 1990 году собрали 1К17 «Сжатие», тоже лазерный танк для ослепления систем противника.

«Пересвет» и «Задира»

Первое российское лазерное оружие — установки «Пересвет» и «Задира». Фото © Wikipedia / Presidential Press and Information Officе

Игра перевернулась в 2017 году. Тогда началась активная стадия разработки лазерных комплексов «Пересвет» и «Задира». «Пересвет» — автоматический и мобильный лазерный комплекс для ослепления дронов противника и маскировки военных баз. Его работа зависит от погоды, в ясные дни — идеально, в туман и дождь — уже не очень. «Задира» же предназначен для физического уничтожения беспилотников, он, как и «Посох», может их сжечь. Но, в отличие от «Посоха», лазерные комплексы 2017 года гораздо менее мобильны. Это «лазерные танки», они требуют очень много энергии для запуска и полноценного функционирования. А «Посох» — мощная лучевая пушка на аккумуляторах, которую можно поставить куда угодно. Большой плюс к мобильности.

Кто ещё производит лазерное оружие?

Лазерное оружие производят разные страны. Как воюющие, так и находящиеся в мирном состоянии. Фото © Wikipedia / Eric Shindelbower

Много кто ещё производит оружие физического поражения противника лазерным лучом. А в некоторые страны его, по слухам, тайно поставляют. У кого-то такое оружие уже на серийном производстве, кто-то только начинает разработки. Да, это похоже на новую гонку вооружений. Но теперь она гораздо «веселее» потому, что похожа на компьютерную игру со всеми этими лазерами. А вот список других стран-производителей лучевых пушек.

Израиль. Модульная установка «Маген Ор» — самая мощная, заявлено 100 киловатт. Применяли против «Хезболлы» в 2024-м, сейчас налажено серийное производство для ЦАХАЛ.

— самая мощная, заявлено 100 киловатт. Применяли против «Хезболлы» в 2024-м, сейчас налажено серийное производство для ЦАХАЛ. США. HEL MD — «мобильный высокоэнергетический лазерный демонстратор», если перевести полное название. Серийного производства нет, существует пока в виде прототипа. Заявленная мощность тоже 100 киловатт, но это сейчас никак не проверить.

— «мобильный высокоэнергетический лазерный демонстратор», если перевести полное название. Серийного производства нет, существует пока в виде прототипа. Заявленная мощность тоже 100 киловатт, но это сейчас никак не проверить. Китай. Silent Hunter — небольшая мобильная установка на 30 киловатт, боевое поражение дальностью до четырёх километров. Есть информация, что данное устройство состоит на вооружении у Саудовской Аравии, им защищают нефтезаводы.

— небольшая мобильная установка на 30 киловатт, боевое поражение дальностью до четырёх километров. Есть информация, что данное устройство состоит на вооружении у Саудовской Аравии, им защищают нефтезаводы. Великобритания. DragonFire — прожигает металл, обладает мощностью 55 киловатт, дальность до километра. Испытания завершены, боевое тестирование планируют проводить руками украинцев.

— прожигает металл, обладает мощностью 55 киловатт, дальность до километра. Испытания завершены, боевое тестирование планируют проводить руками украинцев. Япония и Южная Корея — неназванный прототип . Обладает мощностью до 50 киловатт и дальностью до трёх километров. Должен перехватывать как ракеты, так и дроны. Кстати, Южная Корея регулярно заставляет Японию извиняться за 35-летнюю колонизацию и вред, нанесённый корейским женщинам в ходе Второй мировой войны.

. Обладает мощностью до 50 киловатт и дальностью до трёх километров. Должен перехватывать как ракеты, так и дроны. Кстати, Южная Корея регулярно заставляет Японию извиняться за 35-летнюю колонизацию и вред, нанесённый корейским женщинам в ходе Второй мировой войны. Украина. «Трезубец» — должен работать с дальностью до двух километров, производится на частном засекреченном стартапе. Ничего толком не известно, даже мощность.