12 августа, 15:00

Люди с этими 7 именами в конце августа сорвут «большой куш». Их жизнь изменится в лучшую сторону

Оглавление
Женщина по имени София
Мужчина по имени Михаил
Женщина по имени Ирина
Мужчина по имени Александр
Женщина по имени Ксения
Мужчина по имени Дмитрий
Женщина по имени Мария

Люди с этими именами смогут заработать в конце августа. Но не только. Для кого-то «большой куш» — это деньги. Для кого-то — новые знакомства. А кому-то становится хорошо от духовного прозрения. Life.ru рассказывает о счастливых именах конца августа 2025.

Конец августа — насыщенное с точки зрения эзотерики время. Прошёл ретроградный Меркурий — теперь мы разбираемся с последствиями. Парад шести планет — зрелище, которое завораживает одних и безумно пугает других. А эффект от него растянется на месяцы, это буквально космический переворот. Противостоять друг другу будут Венера и Уран, и в таких обстоятельствах надо собирать ребёнка в школу... Но не печальтесь: обладателям этих имён конец августа принесёт справедливую награду.

Женщина по имени София

Для всех обладательниц имени София хорошая новость: конец августа принесёт вам приятные сюрпризы. Это могут быть деньги, если они вам нужны. А могут быть подписчики в социальных сетях, если необходимы новые обожатели. Пиковые даты — это 23 и 27 августа. В данные дни судьба может подкинуть вам шанс. Не упустите его. Используйте весь данный вам потенциал, смотрите в оба, чтобы увидеть, как открылось окно возможностей. Мы в вас не сомневаемся — ведь с греческого София переводится как «мудрая».

Мужчина по имени Михаил

Имя Михаил переводится так: «тот, кто как Бог». Это не повод возгордиться: архангел Михаил только оказывает Богу вооружённую поддержку. Решения принимает всё равно Господь. И есть шансы, что в конце августа он примет решение наградить вас за ваши старания. Вы были «хорошим мальчиком» весь 2025-й, так что около 20–22 августа ждите небывалого укрепления моральных и физических сил. Кроме того, сможете прокачать удачу — вдруг вы совершенно случайно выиграете новый телефон?

Женщина по имени Ирина

Имя Ирина переводится с древнегреческого как «мир» или «спокойствие». И в конце августа тех, кто гордо носит это имя, ждёт «посылка с небес». Есть большая вероятность, что вы встретите настоящую, большую любовь. Если у вас уже есть такая, она только укрепится и ваш избранник снова докажет, что вы сделали правильный выбор. Следите за миром вокруг вас 25 августа. Вам может встретиться тот, кто покажет вам, что вы достойны уважения, заботы и обожания.

Мужчина по имени Александр

В конце августа судьба подготовила подарки и для Александра. Вас может ожидать значительное увеличение дохода, возможно, с 28 августа. Не обрывайте старые связи, наоборот, старайтесь поддерживать дружеские отношения со старыми побратимами. Они выручат, если что. Мир — это весёлое место, и в нём есть люди, которым можно доверять. А ещё после 24 августа вы сможете существенно поправить здоровье. Главное — сбалансированное питание, гимнастика и прогулки. Вас буквально зовут «защитник людей» в переводе с греческого, мир в вас нуждается.

Женщина по имени Ксения

Имя Ксения переводится с греческого двумя разными путями. Корень тут один — «ксенос», грубо говоря, он использовался всегда, когда речь заходила о путешествиях и путешественниках. В итоге получилось, что Ксения может переводиться одновременно тремя словами: «чужестранка», «гостья» или «гостеприимная». Дуальность вашей натуры в конце августа позволит достичь неплохих успехов. Во-первых, вы можете укрепить свои позиции в рабочем коллективе. Люди больше не будут воспринимать вас как «чужачку», больше как «гостеприимную». А около 29–30 августа вы сможете довольно сильно сэкономить на менее важных вещах, перенаправив средства на более важные. Кроме того, ожидайте в эти дни скорого решения вопросов с госструктурами.

Мужчина по имени Дмитрий

Дмитрий переводится с греческого как «посвящённый богине Деметре». Деметра в древнегреческом пантеоне отвечала за плодородие. Это богиня земледелия, схожая с матерью сырой землёй. Даже Зевс не был так важен для среднего греческого земледельца, как была важна Деметра. Вас назвали в её честь, придётся соответствовать. Если вы — дачник, собирайте уже с 19-го числа обильный урожай, это как раз Деметрины вайбы. Если у вас пока нет времени на дачу, сможете в конце августа ожидать на рабочем месте премии либо повышения. А в редких случаях за вас даже могут драться разные конторы, ведь к знаниям и профессиональному опыту вы относитесь так же, как к земледелию, — аккуратно взращиваете их.

Женщина по имени Мария

Мария переводится с древнеарамейского буквально противоположными словами. Может означать «горькая», а может — «любимая» и даже «желанная». Древние иудеи явно что-то знали о жизни, ведь они отразили в этом простом слове, которое стало именем, двойственность бытия: то, что причиняет нам страдания, может быть одновременно любимым и желанным. Конец августа — время для Марии, женщины, которую зовут так же, как маму Иисуса Христа. С 21-го числа можете наблюдать увеличение доходов, купаться в любви своего партнёра и профессионально расти. Проблемы со здоровьем на конец августа обойдут вас стороной.

Эти 7 имён заряжены на то, чтобы их владельцам в конце августа было не просто хорошо, а очень хорошо. Если увидели среди них своё, возрадуйтесь. А если увидели имя подруги, друга, брата, сестры — пришлите им ссылку на материал, пусть порадуются. Конечно, энергия имени — всего лишь канва, а свою судьбу шьёте вы сами. Но иногда хорошие новости очень, очень нужны. А ещё Life.ru вычислил волшебные числа судьбы, проверьте в этом материале.

Анна Волкова
