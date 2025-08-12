Люди с этими 7 именами в конце августа сорвут «большой куш». Их жизнь изменится в лучшую сторону

Конец августа — насыщенное с точки зрения эзотерики время. Прошёл ретроградный Меркурий — теперь мы разбираемся с последствиями. Парад шести планет — зрелище, которое завораживает одних и безумно пугает других. А эффект от него растянется на месяцы, это буквально космический переворот. Противостоять друг другу будут Венера и Уран, и в таких обстоятельствах надо собирать ребёнка в школу... Но не печальтесь: обладателям этих имён конец августа принесёт справедливую награду.

Женщина по имени София

София значит «мудрая». Энергетику этого имени можно заметить во всех Сонях. Фото © Freepik / lookstudio

Для всех обладательниц имени София хорошая новость: конец августа принесёт вам приятные сюрпризы. Это могут быть деньги, если они вам нужны. А могут быть подписчики в социальных сетях, если необходимы новые обожатели. Пиковые даты — это 23 и 27 августа. В данные дни судьба может подкинуть вам шанс. Не упустите его. Используйте весь данный вам потенциал, смотрите в оба, чтобы увидеть, как открылось окно возможностей. Мы в вас не сомневаемся — ведь с греческого София переводится как «мудрая».

Мужчина по имени Михаил

Конец августа и Михаил. Казалось бы, обычный август. Но что-то незримо изменится. Фото © Freepik / zinkevych

Имя Михаил переводится так: «тот, кто как Бог». Это не повод возгордиться: архангел Михаил только оказывает Богу вооружённую поддержку. Решения принимает всё равно Господь. И есть шансы, что в конце августа он примет решение наградить вас за ваши старания. Вы были «хорошим мальчиком» весь 2025-й, так что около 20–22 августа ждите небывалого укрепления моральных и физических сил. Кроме того, сможете прокачать удачу — вдруг вы совершенно случайно выиграете новый телефон?

Женщина по имени Ирина

В конце августа Ирину может ждать большая любовь. Не как раньше, а действительно большая. Фото © Freepik / Holiak

Имя Ирина переводится с древнегреческого как «мир» или «спокойствие». И в конце августа тех, кто гордо носит это имя, ждёт «посылка с небес». Есть большая вероятность, что вы встретите настоящую, большую любовь. Если у вас уже есть такая, она только укрепится и ваш избранник снова докажет, что вы сделали правильный выбор. Следите за миром вокруг вас 25 августа. Вам может встретиться тот, кто покажет вам, что вы достойны уважения, заботы и обожания.

Мужчина по имени Александр

Александр — это легендарное имя, оно давно вписано в историю. В 2025 году носить такое надо с гордостью. Фото © Freepik / Drazen Zigic

В конце августа судьба подготовила подарки и для Александра. Вас может ожидать значительное увеличение дохода, возможно, с 28 августа. Не обрывайте старые связи, наоборот, старайтесь поддерживать дружеские отношения со старыми побратимами. Они выручат, если что. Мир — это весёлое место, и в нём есть люди, которым можно доверять. А ещё после 24 августа вы сможете существенно поправить здоровье. Главное — сбалансированное питание, гимнастика и прогулки. Вас буквально зовут «защитник людей» в переводе с греческого, мир в вас нуждается.

Женщина по имени Ксения

Имя Ксения имеет двойственный перевод. Возможно, с этим связана двойственная натура его обладательниц. Фото © Freepik

Имя Ксения переводится с греческого двумя разными путями. Корень тут один — «ксенос», грубо говоря, он использовался всегда, когда речь заходила о путешествиях и путешественниках. В итоге получилось, что Ксения может переводиться одновременно тремя словами: «чужестранка», «гостья» или «гостеприимная». Дуальность вашей натуры в конце августа позволит достичь неплохих успехов. Во-первых, вы можете укрепить свои позиции в рабочем коллективе. Люди больше не будут воспринимать вас как «чужачку», больше как «гостеприимную». А около 29–30 августа вы сможете довольно сильно сэкономить на менее важных вещах, перенаправив средства на более важные. Кроме того, ожидайте в эти дни скорого решения вопросов с госструктурами.

Мужчина по имени Дмитрий

Дмитрий — замечательное и плодородное имя. Август, месяц урожая, это как раз ваше время. Фото © Freepik / prostooleh

Дмитрий переводится с греческого как «посвящённый богине Деметре». Деметра в древнегреческом пантеоне отвечала за плодородие. Это богиня земледелия, схожая с матерью сырой землёй. Даже Зевс не был так важен для среднего греческого земледельца, как была важна Деметра. Вас назвали в её честь, придётся соответствовать. Если вы — дачник, собирайте уже с 19-го числа обильный урожай, это как раз Деметрины вайбы. Если у вас пока нет времени на дачу, сможете в конце августа ожидать на рабочем месте премии либо повышения. А в редких случаях за вас даже могут драться разные конторы, ведь к знаниям и профессиональному опыту вы относитесь так же, как к земледелию, — аккуратно взращиваете их.

Женщина по имени Мария

Имя Мария — древнееврейское. У него, как и у Ксении, двойственное значение. Фото © Freepik / marymarkevich

Мария переводится с древнеарамейского буквально противоположными словами. Может означать «горькая», а может — «любимая» и даже «желанная». Древние иудеи явно что-то знали о жизни, ведь они отразили в этом простом слове, которое стало именем, двойственность бытия: то, что причиняет нам страдания, может быть одновременно любимым и желанным. Конец августа — время для Марии, женщины, которую зовут так же, как маму Иисуса Христа. С 21-го числа можете наблюдать увеличение доходов, купаться в любви своего партнёра и профессионально расти. Проблемы со здоровьем на конец августа обойдут вас стороной.