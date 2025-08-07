Аналитик подсчитала, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2025 году

Экономист и аналитик Анна Бодрова специально для Life.ru подсчитала, во сколько обойдутся сборы ребёнка в школу в 2025 году. По её словам, ортопедический рюкзак для младших школьников обойдётся от 2 000 до 3 500-5 000 рублей на маркетплейсах, если не придираться к качеству изготовления. Брендовые рюкзаки могут стоить от 10 000 рублей до бесконечности.

«Базовый набор универсальной школьной формы — 2 рубашки/блузки, 1 брюки (юбка) и 1 пиджак (кардиган) будут стоить от 5 000 ₽ на ребёнка. Только надо учесть, что за учебный год ребёнок вырастет минимум на размер, а значит, комплект нужно будет повторить», — рассказала эксперт.

Минимальный набор канцелярских предметов: тетради (2 упаковки по 20 штук, клетка/линейка) обойдётся в 330 рублей, несколько ручек/карандашей/линейки/ластики и остальное — ещё примерно 500 рублей. Обычно школа в обязательном порядке требует обложки для тетрадей и учебников (700 рублей за комплект), мешок для сменки (500-1000 рублей) и саму сменную обувь (от 2 500 рублей за пару и более), а также спортивную форму (комплект шорты + футболка будет стоить до 1 000 рублей).

Школьнику потребуется ещё минимум две пары обуви: школьные туфли под форму и спортивные кроссовки. Бюджет — примерно 5 000 рублей за две пары. При этом аналитик не учла стоимость пособий, вспомогательных материалов и разных милых штучек для школьников. Отдельным бюджетом станет верхняя одежда и сезонная обувь, предметы для уличной физкультуры, если это предусмотрено, одежда и обувь для кружков и секций.

«Минимальный комплект «школьник с нуля» в 2025 году встанет родителям в 18 030 ₽. Сумма будет примерно одинаковой и для Москвы, и для регионов, потому что за основу взяты цены на товары на маркетплейсах. Верхней границы для сборов нет. Например, европейский модный рюкзак стоит от 10 000 ₽, школьные лоферы зарубежного бренда — от 8 500 ₽ и так далее», — заключает экономист.