Август — время переплат! Когда и где выгоднее покупать школьные товары в 2025 году? Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2025 году, актуальные цены, полезная информация, как собрать школьника к 1 сентября, сколько стоят канцелярские товары, портфель, школьная форма — читайте подробнее в материале от Life.ru. 4 августа, 15:45 Школьные принадлежности 2025: актуальные цены и советы. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © Freepik

В 2025 году собрать школьника стало ещё дороже, чем в прошлом. Даже базовый комплект обойдётся в 20–30 тысяч рублей, особенно если речь о первокласснике или переходе в среднюю школу. А если нужно купить не только канцелярию, но и планшет, форму по требованиям школы или новую мебель — сумма легко превышает 40–50 тысяч.

Life.ru разобрался, сколько стоит подготовить ребёнка к учебному году в 2025 году, когда выгоднее закупаться и как можно сэкономить, не потеряв в качестве.

Когда выгоднее всего покупать школьную форму и канцелярские принадлежности?

Большинство родителей начинают закупаться ближе к августу, однако именно в этот период цены на школьные товары достигают пика из-за высокого спроса. Магазины знают, что родители собирают детей в школу и готовы платить больше, поэтому выгодные скидки и акции в разгар сезона встречаются редко. Вместо этого розничные сети и онлайн-платформы предлагают распродажи задолго до учебного года — с конца весны и в течение всего лета. Именно в этот период можно купить качественную школьную форму и канцелярию по более доступным ценам.

Оптимальное время для покупки — май, июнь и начало июля. В этот период ассортимент достаточно широк, а цены не завышены из-за сезонного спроса. Кроме того, ранние покупки позволяют избежать стресса и дефицита размеров, особенно если речь идёт о первом классе, где необходимы строгие требования к форме и обуви. Канцелярские товары в этот период также часто предлагаются в наборах, которые выгоднее покупать комплектом, чем поштучно.

Некоторые родители предпочитают покупать вещи и канцелярию в сентябре, считая, что так лучше сориентироваться по нуждам ребёнка и школе. Однако в 2025 году этот подход может привести к переплатам и ограниченному выбору. Особенно это касается популярных брендов школьной формы и модных рюкзаков, которые быстро раскупаются. К тому же поздняя покупка лишает возможности воспользоваться сезонными скидками и акциями.

Для тех, кто хочет максимально сэкономить, стоит обратить внимание на распродажи в интернет-магазинах. В 2025 году маркетплейсы активно предлагают кешбэк, бонусы и специальные предложения в период подготовки к школе. Часто выгоднее покупать в комплекте — например, форму с обувью, а также наборы канцтоваров. Также полезно подписаться на рассылки и следить за акциями в крупных сетевых магазинах.

Чтобы сэкономить деньги, обращайте внимание на распродажи. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Нужны ли рабочие тетради и учебники?

Многое зависит от конкретной школы и её учебной программы. В некоторых учреждениях по-прежнему рекомендуют приобретать полный комплект учебников и рабочих тетрадей, которые соответствуют федеральным образовательным стандартам. В других школах часть материалов предоставляются бесплатно или доступны в цифровом формате. Это связано с развитием электронного обучения и попытками снизить финансовую нагрузку на родителей.

К тому же рабочие тетради в 2025 году часто заменяются на интерактивные задания и онлайн-платформы, что позволяет ученикам выполнять упражнения на компьютере или планшете. Такой подход не только экономит деньги на покупке бумажных пособий, но и делает обучение более современным и гибким. Однако полностью отказаться от печатных материалов пока не получается.

Кроме того, в последние годы наблюдается тенденция, когда школы рекомендуют покупать только те учебники и тетради, которые действительно необходимы для освоения программы, а остальные материалы можно использовать из школьной библиотеки. Это позволяет существенно сократить затраты родителей. Но такой подход требует внимательного контроля, чтобы ребёнок имел под рукой нужные ресурсы и не отставал от программы.

В 2025 году комплект учебников для младших классов может обойтись в сумму от 3000 до 7000 рублей, а рабочие тетради — дополнительно от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от количества и сложности заданий.

Как снизить затраты?

Поинтересоваться у школы, какие учебники и тетради действительно обязательны к приобретению, есть ли возможность получить их бесплатно.

Искать предложения на маркетплейсах и в книжных магазинах с сезонными скидками.

Рассматривать варианты покупки б/у учебников — это особенно актуально для семей с несколькими школьниками.

Использовать цифровые версии учебников и рабочих тетрадей, если школа и родители согласны на такой формат.

Некоторые вещи из набора школьника обязательны к покупке, другие — нет. Фото © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Как выбрать школьную форму в 2025 году?

При выборе школьной формы важно учитывать следующие критерии:

Материал и качество. Ткань должна быть прочной, дышащей и не вызывать раздражения кожи. Часто рекомендуют натуральные материалы с добавлением синтетики для износостойкости.

Ткань должна быть прочной, дышащей и не вызывать раздражения кожи. Часто рекомендуют натуральные материалы с добавлением синтетики для износостойкости. Комфорт и удобство. Форма должна позволять ребёнку свободно двигаться и не стеснять движения в активных играх и занятиях.

Форма должна позволять ребёнку свободно двигаться и не стеснять движения в активных играх и занятиях. Соответствие сезону. Важно иметь как лёгкую форму на тёплое время года, так и утеплённую — на холодные месяцы.

Важно иметь как лёгкую форму на тёплое время года, так и утеплённую — на холодные месяцы. Размер и посадка. Форма должна быть точно по размеру — ни слишком маленькая, ни слишком большая одежда не создадут ребёнку комфорт.

Кроме того, стоит проверить наличие сертификатов качества и соответствия ГОСТу, чтобы избежать подделок и некачественных товаров. Некачественная форма быстро изнашивается, что приводит к дополнительным затратам в течение учебного года.

Цена на школьную форму доходит до 10 тыс. Фото © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Актуальные цены на школьные товары в 2025 году?

Одной из самых крупных статей расходов при подготовке к школе остаётся школьная форма и обувь. В 2025 году цены на эти товары варьируются в зависимости от бренда, качества и региона, но можно выделить средние ориентиры:

Школьная форма: комплект из пиджака, брюк или юбки, рубашки и жилета стоит в среднем от 3500 до 7000 рублей. Более дорогие комплекты брендовых производителей могут превышать 10 000 рублей.

комплект из пиджака, брюк или юбки, рубашки и жилета стоит в среднем от 3500 до 7000 рублей. Более дорогие комплекты брендовых производителей могут превышать 10 000 рублей. Обувь: спортивная сменная обувь обойдётся в районе 1500–3000 рублей, классическая модель — от 2500 до 6000 рублей. Для младших классов стоит выбирать удобные и дышащие модели, а для старших — стильные и качественные варианты.

спортивная сменная обувь обойдётся в районе 1500–3000 рублей, классическая модель — от 2500 до 6000 рублей. Для младших классов стоит выбирать удобные и дышащие модели, а для старших — стильные и качественные варианты. Верхняя одежда: куртки и демисезонные пальто стоят от 4000 до 8000 рублей, но здесь многое зависит от материала и сезона.

куртки и демисезонные пальто стоят от 4000 до 8000 рублей, но здесь многое зависит от материала и сезона. Спортивная форма: костюм для занятий физкультурой можно приобрести за 2000–4000 рублей.

Канцелярия — неотъемлемая часть подготовки к школе, и цены на неё в 2025 году также выросли. При этом канцелярские принадлежности покупают как по отдельности, так и в готовых наборах, что может существенно экономить бюджет.

Средние цены на основные позиции:

Ручки (шариковые и гелевые): от 30 до 100 рублей за штуку.

от 30 до 100 рублей за штуку. Карандаши (обычные и цветные): от 50 до 250 рублей за набор.

от 50 до 250 рублей за набор. Пеналы: от 300 до 1500 рублей — в зависимости от дизайна и бренда.

от 300 до 1500 рублей — в зависимости от дизайна и бренда. Тетради: стандартная тетрадь в клетку или линейку стоит от 15 до 50 рублей, рабочие тетради — от 100 до 300 рублей за штуку.

стандартная тетрадь в клетку или линейку стоит от 15 до 50 рублей, рабочие тетради — от 100 до 300 рублей за штуку. Линейки, циркули, точилки, ластики: в среднем 30–150 рублей за единицу.

в среднем 30–150 рублей за единицу. Рюкзаки: базовые модели начинаются от 1500 рублей, качественные ортопедические — от 4000 рублей и выше.

В 2025 году подготовка к школе включает и создание комфортного учебного пространства дома. Важными элементами являются:

Письменный стол: цены начинаются от 3500 рублей за простую модель и могут достигать 15 000 рублей и выше за эргономичные столы с подсветкой и регулировкой высоты.

цены начинаются от 3500 рублей за простую модель и могут достигать 15 000 рублей и выше за эргономичные столы с подсветкой и регулировкой высоты. Стул: удобный стул с поддержкой спины стоит от 1500 до 7000 рублей.

удобный стул с поддержкой спины стоит от 1500 до 7000 рублей. Настольная лампа: качественная лампа с регулируемой яркостью стоит примерно 800–2000 рублей.

качественная лампа с регулируемой яркостью стоит примерно 800–2000 рублей. Органайзеры и полки: помогут хранить книги и канцелярию, стоят от 500 до 3000 рублей.

Кроме основных категорий у родителей часто возникают дополнительные траты, связанные с подготовкой ребёнка к школе:

Техника: планшеты, калькуляторы и флешки — от 1500 рублей и выше, в зависимости от модели.

планшеты, калькуляторы и флешки — от 1500 рублей и выше, в зависимости от модели. Питание: если ребёнок питается в школьной столовой, следует учитывать стоимость обедов.

если ребёнок питается в школьной столовой, следует учитывать стоимость обедов. Школьные выплаты: в некоторых регионах существуют обязательные сборы на нужды класса или школы.

в некоторых регионах существуют обязательные сборы на нужды класса или школы. Медицинские справки и обследования: также могут потребовать дополнительных затрат.

Авторы Фатима Хубиева