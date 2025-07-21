Строго, удобно, по ГОСТу: что нужно знать родителям о школьной форме в 2025 году? С 1 июля 2025 года в России вступил в силу новый ГОСТ на школьную форму. Что изменится в новом учебном году и какую форму теперь нужно выбирать родителям, рассказывает Life.ru. 20 июля, 21:41 В России действует новый ГОСТ на школьную форму. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Требования к школьной форме в 2025 году

С 1 июля 2025 года в России вступил в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма)». Такие рекомендации вводятся впервые в России и определяют единые рекомендации к качеству и безопасности школьной формы — раньше это определялось только внутренними актами в школах.

Под школьной формой ГОСТ подразумевает «единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды». Но важно понимать, что дизайн одежды стандарт не определяет — здесь уже выбор за производителями.

Стиль должен быть деловой и консервативный, «характеризующийся строгостью и сдержанностью».

Критерии выбора школьной формы в 2025 году остаются прежними: она должна быть удобной, неброской, строгой и желательно из натуральных тканей. Именно такую одежду в школу обычно покупали детям родители, несмотря порой на нежелание самих школьников, которые, особенно в подростковом возрасте, хотят выделяться из общей массы.

Согласно документу Росстандарта, одежда учеников имеет такие характеристики, как гигроскопичность, воздухопроницаемость, физико-механические показатели, износостойкость. Одежда должна быть комфортной как в сидячем положении, так и при ходьбе.

Обязательна ли школьная форма в 2025 году по закону: правила для школ

Школьная форма по-прежнему необязательна в России. ГОСТ — это только требования к её качеству и характеристикам.

Но школы сами вправе вводить свой собственный вариант формы, который соответствует параметрам ГОСТа. Если ученик не будет соблюдать внутренние требования учебного заведения, его могут привлечь к ответственности.

Школьная форма должна соответствовать деловому стилю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sydarikova_foto

Виды школьной формы 2025: повседневная и парадная по ГОСТу

ГОСТ делит форму на два вида — повседневную и торжественную. Торжественная, согласно стандарту, «может состоять из повседневной школьной формы, дополненной светлой торжественной блузкой/рубашкой (верхней сорочкой), головным убором, галстуком и/или прочими аксессуарами», которые соответствуют требованиям школы.

Под повседневной формой подразумеваются как отдельные элементы одежды — рубашка или блузка, блейзер или пиджак, так и наборы — жилет и юбка или брюки, блейзер, жакет и кардиган, юбка, сарафан и блузка и т.д. Варианты комбинаций могут быть любые из базовых вещей.

В ГОСТе есть интересное примечание, что школьная форма может быть создана из одного элемента одежды — например, платье для девочки. Но если оно дополнено воротником или манишкой, то это уже является комплектом или набором. Костюм считается частным случаем изготовления комплекта.

Новый ГОСТ на школьную форму 2025

ГОСТ не определяет дизайн одежды, но определяет её характеристики, по которым производители уже могут шить школьную форму. Опять же, они не обязаны. Но, если форма будет сшита по всем стандартам, производитель вправе помещать на этикетку специальную отметку, которую можно проверить с помощью «Честного знака».

Ещё один важный момент: по новому ГОСТу на форму рекомендуется помещать государственную (патриотическую) символику и геральдику. Рядом разрешается размещать отличительные знаки той или иной школы: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифтографическими элементами и т.д.

ГОСТ не распространяется на спортивную одежду и обувь.

Как правильно выбрать школьную форму в 2025 году: ткань, фасон, размер

Чтобы выбрать школьную форму в 2025 году, нужно понимать индивидуальные особенности каждого ребёнка и его предпочтения, если в школах нет единого стандарта.

Ткань должна быть дышащей и приятной к телу, гипоаллергенной. Чаще всего выбор падает на трикотаж, хлопок и шерсть для холодного времени года.

Одно из требований к форме — строгий, деловой стиль, лаконичность без ярких деталей и излишеств, безопасная качественная фурнитура и неброские цвета.

По ГОСТу форма должна изготавливаться из натуральных тканей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Yesina

Особенности выбора школьной формы для разных возрастов

Если речь идёт о младших классах, нужно понимать, что форма должна быть износостойкой и не очень маркой. Потому что светлую одежду стирать гораздо проблематичнее. Часто родители выбирают одежду с небольшим добавлением синтетики, потому что она дольше служит.

Школьникам из среднего и старшего звена уже хочется самовыражения, поэтому они выбирают форму сами. И это тоже возможно, несмотря на стандарты и единый стиль в некоторых учебных заведениях. Девочки могут выбрать, например, между юбкой и брюками, кардиганом или пиджаком, мальчики — между водолазкой или рубашкой и т.д.

Также важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка — его рост, вес, телосложение. Форма в первую очередь должна быть удобной.

Где купить школьную форму в 2025 году: магазины, маркетплейсы

Школьную форму некоторые родители покупают в специализированных магазинах в своих городах. Но там она часто дороже, поэтому многие заказывают её на маркетплейсах. Есть и те, кто шьёт на заказ, но это уже совсем другая цена.

Цены на школьную форму 2025: бюджетные и премиальные варианты

Школьная форма в 2025 году — не самая бюджетная статья расходов при сборах в школу. Правда, сейчас выбор огромен, поэтому можно найти и достаточно недорогие варианты.

В прошлом году называли среднюю цену школьной формы — около четырёх тысяч рублей. В эту сумму входили блузка или рубашка, брюки или юбка, обувь и кроссовки. То есть каждый предмет гардероба оценили примерно в одну тысячу рублей. Хотя на самом деле суммы могут быть гораздо больше.

Покупать форму советуют не в самый сезон, потому что к августу цены уже начинают стремительно расти.

Школьная форма 2025: главные советы родителям при выборе

Самое важное, что нужно знать родителям при выборе школьной формы, это требования школы, в которой учится их ребёнок. Это локальные правила, устанавливающие, например, цвет одежды: у кого-то это серый, у кого-то синий и т.д.

Второй важный момент — на форме не должно быть нашивок или логотипов неформальных субкультур и различных запрещённых течений.

Третий — удобство фасона и натуральность ткани, соответствие размеру.

И конечно, не стоит пренебрегать желаниями ребёнка, потому что форму по итогу носить нужно будет ему, а не родителю. Поскольку выбор одежды сейчас огромен, вполне можно прийти к компромиссу, чтобы угодить всем.

Авторы Мария Васильева