Без этих прививок ребёнка могут не пустить в школу! Успейте до 1 сентября 1 сентября 2025 года для родителей будущего первоклассника — очень волнительный день. Помимо всего прочего, нужно проверить, все ли прививки есть. Какие из них нужно успеть сделать до 1 сентября — в материале Life.ru. 16 июля, 21:35 Какие прививки надо поставить перед началом учебного года. Обложка © РИА «Новости» / Виталий Аньков

Почему важно сделать прививки до школы?

Школа для ребёнка — новый этап жизни, полный не только множества новых знаний и знакомств, но и инфекций. Потому что если в детском саду дети находятся каждый в своей группе, то в школе они уже постоянно контактируют с большим количеством людей, которые могут переносить опасные вирусы.

Перед школой детей вакцинируют для того, чтобы организм был менее восприимчив к инфекциям и, даже подхватив что-то, перенёс в более лёгкой форме. Если большинство детей в учебном заведении привито, образуется так называемый коллективный иммунитет, то есть уже снижается вероятность передачи болезни от одного человека к другому.

Реакцию Манту надо сделать до 1 сентября. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вакцинацию проводят согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ.

Какие прививки и пробы нужны перед школой в 2025 году?

Реакция Манту. Это проба для диагностики туберкулёза. Её делают каждый год детям до семи лет включительно. Если реакция будет отрицательной, в течение двух ближайших недель могут провести ревакцинацию. Дальше пробу каждый год проводят в школе ученикам до 17 лет включительно.

Гепатит В. Её делают новорождённым по схеме 0-3-6. Цифры обозначают возраст младенца в месяцах. Если же по какой-то причине такую прививку не сделали вовремя, то перед школой её тоже нужно будет сделать.

Полиомиелит (ИПВ и /или ОПВ). Таких прививок у ребёнка перед школой должно быть сделано шесть. Причём три из них с интервалом в один месяц. В противном случае ребёнка могут перевести на домашнее обучение.

От кори, краснухи и паротита прививают в 12 месяцев и в шесть лет.

Прививка от пневмококковой инфекции защищает организм от пневмонии, отита, менингита и других заболеваний. В зависимости от даты первого укола могут назначить вплоть до четырёх прививок. Если у ребёнка слабый иммунитет, врач может порекомендовать дополнительную дозу препарата.

Нужно ли прививать школьника от отита и менингита. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вакцина АКДС оберегает организм от столбняка, дифтерии и коклюша. У дошкольника должно быть сделано четыре прививки. Но если со дня последнего укола прошло уже пять лет, то делают пятую.

Вакцинация против гемофильной инфекции типа b стала обязательной с 2022 года. Но её делают детям до пяти лет.

Рекомендуемые прививки перед 1 сентября

Без этих прививок в первый класс возьмут, в Национальном календаре их нет, но врачи советуют сделать их для того, чтобы уберечь организм будущего первоклассника от тяжёлого течения этих болезней.

Перед школой ребёнка желательно привить от болезни Лайма. Фото © ТАСС / Русинов

Например, если ребёнок не болел ветрянкой, рекомендуется привиться от неё, потому что чем старше человек, тем сложнее у него протекает болезнь.

В последнее время, несмотря на повсеместную обработку, стало очень много клещей, некоторые из которых являются переносчиками смертельного заболевания энцефалит и опасного для здоровья боррелиоза, или по-другому болезни Лайма. От них тоже советуют привиться перед школой.

Также педиатры советуют вакцинироваться от желтухи — гепатита А, который также называют «болезнью грязных рук». Вспышки этого заболевания как раз часто фиксируют в школах. Ребёнку нужно всего две дозы с перерывом 6–12 месяцев.

Авторы Мария Васильева