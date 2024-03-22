Дети в крапинку: Что известно о ситуации с заболеваемостью и вакцинацией от кори в России В последние годы в ряде стран выросла заболеваемость корью. В 2023 году в России инфекцию подхватило в 262 раза больше детей, чем годом ранее. Как обстоят дела в 2024 году, рассказывает Life.ru. 22 марта, 16:30 Что известно о заболеваемости корью в России в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ситуация с корью в России в 2024 году

По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации, в отличие от европейских стран, ситуация по кори стабильная, несмотря на определённое увеличение числа заболевших.

С начала 2024 года случаи заболевания корью были выявлены в более чем половине российских регионов. Общее число заболевших может достигать одной тысячи человек. Самое большое количество случаев зарегистрировано в Ростовской области и ХМАО.

Не менее чем в 46 регионах сообщили о случаях кори, причём в 16 регионах были введены ограничительные меры, включая карантин в детских садах, школах, вузах и больницах. Общее число заболевших составило почти одну тысячу человек. Однако не все регионы предоставили точные данные о заболевших: некоторые говорили о нескольких случаях, отдельных инцидентах или просто о введении ограничительных мер по причине кори.

Самая сложная ситуация наблюдается в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что с начала года было зарегистрировано более 200 случаев кори.

Роспотребнадзор заверил, что эпидемиологическая ситуация по кори контролируется в России. Периодически отмечаются отдельные случаи заболевания, главным образом среди непривитых граждан, включая прибывающих из стран ближнего зарубежья. Также отмечается групповая заболеваемость среди лиц, непривитых по религиозным соображениям или ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью.

Заявлено, что удаётся предотвратить распространение более чем 90% очагов. Кроме того, в 2023 году была проведена вакцинация для укрепления коллективного иммунитета против кори. Вакцинировались люди, которые ранее не были привиты, не болели корью, а также те, кто прививался однократно.

Что такое корь

Корь — это вирусное заболевание, оно крайне заразно, протекает тяжело и может привести к инвалидности. Об уровне смертности от кори можно судить, к примеру, по таким цифрам от ВОЗ: в 2019 году было без малого 870 тысяч случаев заболевания, скончалось 207 тысяч человек. В основном умирают дети до пяти лет.

Симптомы кори

Чаще корь начинается как очень сильная простуда: температура вплоть до 40 градусов (если не выше), жёсткий сухой кашель, очень больно глотать, насморк, общая слабость и ломота во всём теле, головная боль. В дополнение к этому воспаляются слизистые оболочки глаз, возникает конъюнктивит.

Во время кори у человека появляются на теле пятна Бельского – Филатова – Коплика, а спустя несколько дней возникает пятнисто-папулёзная сыпь. Она появляется в три этапа: сначала — лицо, шея и верхний плечевой пояс, потом — туловище и в завершение — нижние конечности. Сыпь пропадает в таком же порядке, но на её месте остаётся пигментация.

Среди осложнений выделяют: пневмонию, круп, энцефалит.

В чём опасность кори

Чем опасна корь для жителей многоквартирных домов

У кори довольно длительный инкубационный период, поэтому заболевший может продолжительное время не догадываться о заражении. Об этом в беседе Life.ru рассказал врач, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, и заражение, и инкубационный период протекают от 10 до 14 дней. Пациент может болеть на втором этаже жилого дома, но, поскольку заболевание передаётся воздушно-капельным путём, оно может распространиться по стояку, по вентиляционным трубам и до десятого этажа.

Корь — это вирусное заболевание, обладающее высокой контагиозностью (заразностью). Для данного заболевания характерны лихорадка, катар слизистой глаза и верхних дыхательных путей, высыпания на слизистой оболочке рта и пятнисто-папулёзная сыпь на коже. Инкубационный период 7–18 дней. Заболевание начинается с катарального синдрома, красных пятен неправильной формы на нёбе, пятен Бельского – Филатова на слизистой щёк — напротив малых коренных зубов. Спустя четыре дня начинается период высыпаний, характеризующийся лихорадкой с температурой 38–39 ℃, сыпью на всём теле, падением артериального давления и трахеобронхитом. Александр Умнов

По словам эксперта, у кори нет возрастных ограничений, заразиться может как ребёнок, так и взрослый. Заболевание проявляется как обычная вирусная инфекция, однако отличается яркой красной пятнистой сыпью на коже.

Корь у детей

Как выглядит корь у ребёнка. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Обычно у детей по сравнению со взрослыми заболевание проходит тяжелее. Дети часто испытывают более выраженные симптомы и больше подвержены осложнениям. Ещё одной особенностью кори у детей является возможность её быстрого распространения, особенно в детских коллективах — садах и школах.

Лечение кори у детей направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. Пациентам обычно рекомендуется пить большое количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Кроме того, врач может назначить лекарства для снижения температуры и облегчения кашля. В случае осложнений, может потребоваться госпитализация и специфическое лечение, направленное на борьбу с осложнениями.

Рост заболеваемости корью связан со сбоем графика прививок детей во времена ковида, что привело к снижению коревого иммунитета, с приездом в страну трудовых мигрантов без иммунитета к кори и распространением идей принципиальных антиваксеров. Если ввести обязательную вакцинацию всем гражданам и гостям Российской Федерации, учитывая, разумеется, аллергические реакции на компоненты у некоторых людей, то заболеваемость снизится через 2–3 года. Из-за высокой заразности вируса кори, все должны быть от неё вакцинированы, Врач Александр Умнов

Как передаётся корь

Воздушно-капельным путём. Это самый заразный (на языке врачей — самый контагиозный) вирус из всех поражающих человека. По скорости передачи никакой коронавирус с ним не может сравниться. Как Лайфу ранее объяснял доктор медицинских наук Антон Ершов, если в многоквартирном доме кто-то болеет корью, то непривитые на соседних этажах подхватят инфекцию совершенно точно.

Профилактика кори

В Роспотребнадзоре уверяют, что у нас в стране высокий показатель вакцинации, и заболеваемость достаточно низкая. В ведомстве подчеркнули, что в борьбе с этим недугом важна именно массовая вакцинация.

Комплексная прививка от кори, краснухи и паротита делается дважды: детям в возрасте 12–15 месяцев и ревакцинация при достижении 6-летнего возраста. Обложка © Артём Геодакян / ТАСС

В России она является обязательной, детям делают прививку дважды: в возрасте одного года и шести лет. Обычно даётся комплексная вакцина: корь – краснуха – паротит. Иммунитет от прививки сохраняется у разных людей по-разному, но в основном двукратная вакцинация в детском возрасте — это надёжная защита, если не на всю жизнь, то на несколько десятилетий точно. Чтобы узнать свой уровень иммунитета от кори, можно сдать анализ крови на соответствующие антитела. При необходимости прививку делают и взрослым.

Фото © Shutterstock / FOTODOM А вы привиты от кори? 0 Да, в детстве Да, во взрослом возрасте Нет, но хочу привиться Нет, я против прививок

Авторы Елена Герцева