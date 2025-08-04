Выплаты к 1 сентября 2025: проверьте, получите ли вы деньги на ребёнка Выплаты к школе в 2025 году. Как получить школьные выплаты, какие есть единоразовые и ежегодные выплаты, льготы и пособия для многодетных, малоимущих семей на подготовку к школе, к 1 сентября — читайте подробнее в материале от Life.ru 3 августа, 22:01 Выплаты родителям школьников в 2025 году: кому полагаются. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Urban_Reporter, Valeriya Rychkova

Подготовка детей к школе — это важный и зачастую финансово затратный процесс для многих родителей. Расходы на комплект для школьника, состоящий из формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей, могут легко достигать 15–20 тысяч рублей на одного ребёнка. Конечно, государство готово идти навстречу и предоставить помощь семьям, которые испытывают финансовые трудности. В этой статье Life собрал перечень доступных мер поддержки, рассказал, кто может претендовать на денежные выплаты и каким образом можно их оформить, а также ответил на вопрос, будет ли выплата к школе в 2025 году. Обязательно читайте до конца!

Единоразовая выплата к школе в 2025 году

Сегодня вопрос о проведении единоразовой выплаты к школе остаётся лишь предметом обсуждения. И хотя депутаты предлагают сделать такую меру поддержки ежегодной, на сегодняшний день на федеральном уровне такие компенсации не запланированы, и надеяться на них в ближайшее время не стоит. Напомним, что в последний раз выплата к 1 сентября была проведена в 2021 году, во время пандемии коронавируса.

Виды выплат к школе в 2025 году

И хотя на федеральном уровне выплаты для подготовки к школе не предусмотрены, в некоторых регионах России существует возможность получения компенсации затрат на сборы в школу для определённых категорий граждан. В частности, финансовую поддержку могут получить многодетные и малоимущие семьи, дети-инвалиды, что помогает им справляться с расходами.

Выплаты многодетным

Во многих регионах многодетные семьи могут рассчитывать на разнообразные формы поддержки при подготовке детей к школе. К таким мерам относятся как денежные пособия, так и материальная помощь, например, предоставление одежды, обуви или канцелярских принадлежностей.

Так, например, в Брянской области многодетным семьям ежегодно выплачивают по 10 тысяч рублей — выплату получают все многодетные.

В Алтайском крае на первоклассника из многодетной семьи ежегодно приходит выплата в размере 7500 рублей, а на детей, обучащихся во 2–11 классах, чуть меньше — 5 тысяч.

Выплаты перед учебным годом полагаются многодетным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Выплаты малообеспеченным

В преддверии учебного года многодетные и малообеспеченные семьи тоже могут рассчитывать на социальную поддержку в виде ежегодной компенсационной выплаты к 1 сентября. Например, в Москве она составляет 13 257 рублей и предназначена для семей с низким доходом, включая тех, кто воспитывает детей с особенностями развития. Если ваш ребёнок только начинает обучение и вы ещё не получили выплату, вам необходимо подать заявку через портал mos.ru для получения данной компенсации.

В Республике Ингушетия малоимущие семьи ежегодно получают одежду и обувь на сумму 6090 рублей, а также учебную литературу и письменные принадлежности на сумму 2100 рублей.

В Рязанской области на школьные принадлежности малоимущим и многодетным семьям ежегодно выплачивается 2000 рублей.

Другие виды льгот

Помимо основных вышеперечисленных видов льгот, есть ещё несколько таких, которые могут покрыть расходы родителей, например, на учебники, канцелярию или школьную форму. Рекомендуется заранее ознакомиться с доступными вариантами и оформить выплаты для экономии своих средств.

Помощь детям-инвалидам

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, предусмотрены различные программы и финансовые выплаты, направленные на поддержку в подготовке к учебному году. Родители могут получить пособия на покупку необходимых школьных принадлежностей, а также оформить компенсацию за школьное питание, если ребёнок обучается на дому.

Родители детей-инвалидов могут получить выплату перед учебным годом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Адресная социальная помощь

В различных регионах России существует программа адресной социальной помощи для семей, столкнувшихся с трудностями. Эти средства можно направить на покупку необходимых школьных вещей. В столице выдаётся электронный социальный сертификат, который даёт возможность приобрести детские товары.

Компенсация на покупку школьной формы

В некоторых регионах и городах семьи могут получить финансовую помощь от 125 до 14 тысяч рублей для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо обратиться в отдел соцзащиты.

Материнский капитал

Материнским капиталом можно оплатить обучение ребёнка или получать эти средства в виде ежемесячных выплат, но только если семья имеет низкий доход. В случае, если маткапитал уже был использован, а на счету осталась сумма менее 10 000 рублей, эти средства также могут быть выданы в виде ежемесячной помощи.

Акция «Собери ребёнка в школу»

В каждом регионе нашей страны проходит ежегодная акция под названием «Собери ребёнка в школу», целью которой является помощь нуждающимся детям. В рамках данной акции школьникам предоставляются рюкзаки, канцелярские принадлежности и форма.

Участие в акции могут принять многодетные семьи, малообеспеченные и нуждающиеся; дети с инвалидностью; семьи участников спецоперации; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подарочный набор первоклассника

В ряде регионов практикуется вручение губернаторских подарков первоклассникам. Чаще всего вручаются наборы канцелярских принадлежностей: пеналы, тетради, обложки, альбомы для рисования, краски, ручки и карандаши, а также различные материалы для творчества. В Подмосковье, например, плюсом к этому ещё дарят рюкзак. Чтобы получить этот набор, необходимо с 10 августа по 1 октября 2025 года подать заявление в том учебном заведении, в которое принят ваш ребёнок.

В ряде регионов будущим первоклассникам дарят наборы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Как получить выплаты на школьников: инструкция

Какие существуют меры поддержки семей с детьми-школьниками, мы выяснили, но как же оформить их. Чтобы получить выплату или какую-то другую льготу к 1 сентября, необходимо следовать нескольким простым правилам.

Для начала необходимо уточнить информацию. Чтобы узнать о доступных льготах в вашем регионе, следует обратиться в местный Многофункциональный центр (МФЦ) или посетить официальный сайт администрации вашего города или муниципального образования. Также вы можете воспользоваться порталом «Госуслуги» для получения актуальной информации.

Далее следует подготовить необходимые документы. В основном требуются паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, справка из школы, документ, подтверждающий статус многодетной или малоимущей семьи, реквизиты банковского счёта.

Заявление можно подать в отделении Социального фонда России, в МФЦ или на «Госуслугах». В некоторых регионах — непосредственно в школе.

Остаётся дождаться решения. Обычно на рассмотрение заявления уходит около 10 дней. Если всё в порядке и льгота вам положена, в течение пяти дней после одобрения деньги перечисляют на указанный банковский счёт.

Также важно отметить, что сроки для подачи заявления от региона к региону могут меняться. Где-то документы принимают до конца года, а где-то — только в августе – сентябре.

Вопросы и ответы

И в завершение давайте кратко резюмируем всё вышесказанное и ответим на основные вопросы, которые могут волновать родителей школьников.

Кому положены выплаты к школе?

Так как на федеральном уровне выплат к школе пока не предусмотрено, а значит, и не определены категории нуждающихся в них граждан, то регионы на местном уровне сами определяют эти категории, в основном это:

семьи, находящиеся в сложном финансовом положении;

многодетные;

дети участников СВО и школьники, проживающие в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях;

родители с инвалидностью и родители, заботящиеся о ребёнке-инвалиде;

родители, воспитывающие ребёнка в одиночку.

Какие есть региональные выплаты?

Мы уже подробно рассказали ранее, какие существует меры поддержки детей в регионах, поэтому просто резюмируем. Это могут быть подарки первоклассникам, материальная помощь, централизованные выплаты нуждающимся категориям граждан, сертификаты для обналичивания в специализированных магазинах.

На какие суммы можно рассчитывать?

Суммы, на которые могут рассчитывать семьи, отличаются от региона к региону, в основном это зависит от возможностей регионального бюджета.

Когда приходят выплаты к школе?

Сроки выплат к школе зависят от региона и вида выплат.

Выплаты, которые можно получить без подачи заявления, в Москве в 2025 году уже пришли на карты родителей в мае. В регионах перечисления могут проводиться с июля по август.

Если требуется подача заявления, то в регионах в основном выплаты приходят в течение месяца или до конца года.

Какие документы понадобятся?

Как мы уже говорили ранее, обычно для подачи заявления необходимы паспорт родителя и школьника или свидетельство о рождении ребёнка, справки — из школы об обучении, о регистрации по месту жительства, об инвалидности, о статусе малоимущих.

Куда можно обратиться за помощью?

Если вы не знаете, положена ли вам выплата, как её оформить или возникли какие-либо другие проблемы, вы всегда можете обратиться за помощью в соцзащиту, в МФЦ, к региональным представителям власти, в партии или в благотворительные фонды. Там вам всё расскажут и объяснят, что и как делать.

Авторы Андрей Ананьев